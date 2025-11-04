El increíble récord que ostentaba Jim Carrey y que un joven actor acaba de igualar: tres películas taquilleras en el mismo año

Black Phone 2 es una película de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson y coescrita por C. Robert Cargill, quienes producen con Jason Blum. Se trata de una secuela de The Black Phone (2021), que a su vez es una adaptación del cuento homónimo de 2004 de Joe Hill. En esta oportunidad, pudimos entrevistar a Mason Thames y Madeleine McGraw, sus protagonistas.

La racha prodigiosa que Jim Carrey protagonizó a finales de los años 90 parecía imposible de igualar; sin embargo, datos de los principales portales de seguimiento de taquilla, como Box Office Mojo, confirman que Mason Thames ha alcanzado, en 2025, un logro reservado para unas pocas figuras en la historia de Hollywood: encadenar tres estrenos taquilleros de gran alcance en un solo año, veinticinco años después de la marca establecida por Carrey.

En la antesala del siglo XXI, el nombre de Jim Carrey dominó los carteles. De acuerdo con cifras dadas a conocer por los portales especializados y citadas tanto por estudios como por canales oficiales, Carrey logró, en apenas seis años, protagonizar una serie de éxitos ininterrumpidos, entre ellos Como Dios, La máscara y El Grinch; películas que llevaron su recaudación acumulada a superar los 6 mil millones de dólares. El fenómeno Carrey no solo redefinió la comedia estadounidense sino que estableció un estándar comercial pocas veces replicado, consolidando su figura más allá del género.

Mientras el mercado se acostumbraba a las fórmulas seguras de franquicias y remakes, el surgimiento de un nuevo talento capaz de repetir esa gesta se percibía remoto. Pero el calendario marcó 2025 y el ascenso de Mason Thames superó expectativas. El punto de partida fue Cómo entrenar a tu dragón, donde Thames asumió el protagónico en su versión de acción real. Según reportes de Box Office Mojo, la cinta sumó, en cuestión de semanas, más de 300 millones de dólares en todo el mundo. Le siguió una adaptación dramática, A pesar de ti, que alcanzó los 90 millones globales, en una propuesta ajena a la fantasía y apoyada en un guion sólido. Pocos meses después, Thames repitió el éxito siendo la cara de Black Phone 2, acumulando 120 millones en la taquilla global y arrancando elogios por la evolución frente a su debut escalofriante.

Esta caminata hacia el éxito no comenzó en 2025. El primer eco llegó con The Black Phone en 2022. La película, un thriller de terror dirigido por Scott Derrickson, cruzó los 161 millones de dólares de recaudación, de acuerdo con los registros consultados. Además de la ovación del público, Thames cosechó comentarios de la crítica que lo señalaban como una promesa sólida para el género, ponderando su madurez y carisma en la pantalla.

Con estos antecedentes, el hito de 2025 no surge como una casualidad. De hecho, fuentes del sector indican que menos de uno de cada varios cientos de actores logra concatenar tres éxitos comerciales tan contundentes, marcando el inicio oficial de una nueva estrella llamada no solo a la fama, sino a la consolidación de un legado. En las últimas dos décadas, la lista de nombres capaces de competir en esa liga de rentabilidad, continuidad y recepción crítica ha sido exiguo; el efecto de arrastre de Carrey parecía inalcanzable hasta ahora.

El propio contexto de la industria confiere aún mayor significación al éxito de Thames. Hollywood ha transformado sus parámetros de valoración: frente al dominio de secuelas y universos compartidos, el peso de la taquilla muchas veces se diluye detrás de la maquinaria promocional. Thames, por el contrario, emerge en géneros y sellos diversos, validando su atractivo con audiencias familiares, dramáticas y de terror. Las promociones oficiales —ni necesarias ni predominantes en su caso— han sido secundarias ante el entusiasmo comprobable en los datos de público. La consecuencia inmediata de esta marca no es solo reputacional. La liga en la que se inscriben actores como Jim Carrey y ahora Mason Thames redefine expectativas y parámetros para nuevos talentos de la industria, e ilustra cómo el poder de convocatoria sobrevive a tendencias cambiantes y tecnológicas, cuando se conjuga con el carisma y la capacidad de reinventarse con cada nuevo proyecto.