La actriz Eva Isanta habla del machismo y el acoso en el cine: “Estaba normalizado entre directores, productores y actores. Yo ahora los habría denunciado”

La intérprete de ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘La que se avecina’ ha hablado sobre el abuso de poder que había dentro de la industria audiovisual cuando era joven y que ella misma sufrió

Beatriz Martínez

La actriz Eva Isanta
La actriz Eva Isanta

A pesar de que el Me Too en España nunca ha terminado de explotar (a excepción de algunos casos importantes relacionados con políticos o directores de cine), lo cierto es que en nuestros días existe una mayor conciencia sobre los abusos de poder (relacionados o no con el sexo) que se dan en determinados ámbitos.

En este sentido, dentro de la industria audiovisual se han experimentado cambios significativos y activado protocolos. Una de las últimas intérpretes que ha hablado sobre esta variación de perspectiva ha sido Eva Isanta, quien ha sido testigo de estos cambios a lo largo de su extensa carrera.

En una conversación reciente en el pódcast Mister Chaise Longue Podcast junto a Nacho Guerreros, su compañero en las series Aquí no hay quien viva y La que se avecina, la intérprete abordó tanto la evolución de la profesión como las dificultades que enfrentaron las mujeres al inicio de su trayectoria.

Un cambio de perspectiva en la industria audiovisual

Durante el diálogo, Eva Isanta y Nacho Guerreros analizaron el impacto que ambas series habían tenido en la televisión española, así como las diferencias de mentalidad que se han producido en la industria entre una y otra producción.

La actriz señaló que de ‘ANHQV’ a ‘LQSA’ hay un cambio de mentalidad; se ha producido dentro de la profesión como una especie de cambio de mentalidad con respecto al producto, donde ‘ANHQV’ era muy válido y de culto, y en ‘LQSA’ (...) hubo una especie de clic“, comentó.

Jordi Sánchez, el actor fe 'La que se avecina', debuta como director con 'Alimañas' (Europa Press)

En ese contexto, Isanta reflexionó sobre la percepción que algunos profesionales tienen de la comedia televisiva, especialmente en relación con La que se avecina. La actriz expresó que “no sé qué clic hay en la cabeza de determinadas personas de la profesión que ven en esta serie algo que no tiene una calidad, con lo difícil que es hacer y mantener la comedia”

Esta valoración, según la intérprete, podría estar relacionada con el paso del tiempo y los cambios generacionales, que han modificado tanto la forma de consumir contenido como la propia industria.

Acoso y abuso de poder

Al recordar sus inicios, Eva Isanta describió un entorno profesional marcado por comportamientos que hoy serían inaceptables. La actriz relató que “en mi época, cuando yo empezaba, era algo que estaba muy normalizado entre productores, directores y actores”, en referencia a actitudes de acoso y abuso de poder.

Isanta precisó que, en su experiencia, los episodios más graves los vivió con compañeros actores de mayor edad, más que con figuras de mayor jerarquía.

Eva Isanta en la premiere
Eva Isanta en la premiere de la película 'A todo tren', en la que ella participó EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

La intérprete detalló que estos actores “suponían que las actrices jóvenes que entrábamos estábamos dispuestas a cualquier cosa para conseguir un papelito”, según sus palabras. Además, explicó que estos hombres no comprendían cómo “la actriz joven de turno no cayera bajo sus encantos de señor conquistador, galán, famoso y millonario”, en alusión a situaciones que ella misma vivió. Aunque evitó mencionar nombres, Isanta aclaró que muchos de esos hombres ya han fallecido, aunque algunos nombres circulan en el ambiente.

A pesar de que reconoce avances en la protección de las actrices jóvenes y una mayor conciencia social sobre estas problemáticas, Eva Isanta subrayó que ciertas conductas persisten. No obstante, afirmó que “me parece que es una cosa del pasado”. La actriz también manifestó que, de encontrarse hoy en una situación similar, yo los hubiera denunciado, pero en aquel entonces “no había ni posibilidad”.

Algunos de los actores de
Algunos de los actores de 'Farmacia de guardia'. EFE/L. Torres/ct/Archivo

Finalmente, Isanta concluyó que durante años, la idea de que un hombre mayor pudiera aprovecharse de las jóvenes actrices “era algo que estaba como integrado en la profesión, una afirmación que ilustra la profundidad de los cambios que ha experimentado el sector.

Eva Isanta ha tenido una larga trayectoria tanto en teatro como en televisión, donde apareció por primera vez en Farmacia de guardia, junto a Carlos Larrañaga. Más tarde participó en Compañeros o Jacinto Durante, representante, con el recientemente fallecido Javier Manrique y más recientemente en Machos Alfa.

