Las 5 series más esperadas de octubre en plataformas: del ‘remake’ de ‘IT’ a lo nuevo de Ryan Murphy en Netflix y su antología ‘Monstruo’, esta vez basada en Ed Gein

Repasamos algunos de los títulos que se estrenarán este mes en las diferentes ofertas de ‘streaming’, entre las que se encuentran ficciones españolas originales de Disney+, HBO Max y Movistar Plus+

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

El mes de octubre se presenta un tanto tímido en cuanto a novedades de series para plataformas. Además de los cinco estrenos que hemos seleccionado, en Netflix España destaca Animal, en la que Luis Zahera se convierte en un veterinario rural en Galicia que se ve obligado, porque no tiene dinero, a aceptar un trabajo en una tienda de mascotas.

Además, la nueva temporada de Respira, el drama médico creado por Carlos Montero que continuará con las andanzas tanto del personal como los pacientes del hospital público valenciano en el que se ubican las tramas.

‘Monstruo: La historia de Ed Gein’ (Netflix)

Ryan Murphy continúa expandiendo su franquicia antológica Monstruo después de La historia de Jeffrey Dahmer y de La historia de Lyle y Erik Menéndez, por la que fue nominado al Premio Emmy Javier Bardem como mejor actor secundario.

Ahora aterriza la tercera temporada centrada en uno de los más terribles psicópatas de la historia, Ed Gein, que será interpretado por Charlie Hunnam (conocido por protagonizar Pacific Rim o la serie Hijos de la anarquía).

Las clásicas películas de terror inspiradas en su perverso legado ya las conoces. ¿Su nombre? Puede que no… La serie de antología Monstruo», de Ryan Murphy, regresa con la temporada 3, que promete ser la más macabra hasta ahora. Monstruo: La historia de Ed Gein» llega a Netflix el 3 de octubre. (Netflix)

A través de 8 episodios nos situaremos en los campos de Wisconsin en los años cincuenta donde un hombre solitario y aparentemente amable vivía en silencio en una granja donde ocultaba los mayores horrores imaginables. Fue uno de los primeros psicópátas tipificados y en su figura está basado el asesino de la mítica Psicosis, de Alfred Hitchcock. Se estrena el 3 de octubre.

‘It: Bienvenidos a Derry’ (Netflix)

Después de las dos partes creadas por Andy Muschietti que conformaron la última adaptación de It, la célebre novela de Stephen King, ahora se estrena una ‘precuela’ de esta historia que comenzaría en los años sesenta (las películas se ambientaban a partir de 2017) para contar los orígenes de Pennywise.

'It: Bienvenidos a Derry' (HBO
'It: Bienvenidos a Derry' (HBO Max)

En el reparto, como el malvado payaso, repite Bill Skarsgård, en esta aventura totalmente nueva que se encargaría de contar de qué manera IT se estableció en Derry para ampliar toda su mitología alrededor. Se estrena el 27 de octubre.

‘La suerte’ (Disney+)

Paco Plaza, conocido por ser uno de los directores más influyentes dentro del cine de terror, con películas como Rec (junto a Jaume Balagueró) o Verónica, se introduce por primera vez en la comedia y también en la ficción para televisión con esta serie que narra las andanzas de un tímido taxista que se convertirá de forma inesperada en el chófer de una figura de capa caída del toreo porque, según el Maestro, cada vez que él lo lleva a la plaza, le da “suerte”. Los protagonistas son Óscar Jaenada y Ricardo Gómez. Se estrena e 8 de octubre.

‘El Centro’ (Movistar Plus+)

Nuevo original de la plataforma que se adentra en el desconocido universo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). A partir de un asesinato, se destapará una operación internacional que tiene que ver con los servicios rusos y que llevará a los protagonistas a desmantelar una complicada trama en el que habrá un topo entre sus filas.

Juan Diego Botto e Israel
Juan Diego Botto e Israel Elejalde en 'El Centro'. (Movistar Plus+)

Juan Diego Botto encabeza el reparto de lujo de esta serie de espías en la que también encontramos a Elena Martín, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura y Tristán Ulloa. Se estrena el 9 de octubre.

‘The Witcher’ (Netflix)

Se ama o se odia, pero, está claro, que es una de las series de fantasía con más aficionados y que alcanza ahora su cuarta temporada, de nuevo encabezada por Henry Cavill.

Así, asistiremos a las nuevas aventuras de Gerard de Livia, un cazador de monstruos mutante que viaja para enfrentarse a las peores de las bestias. Se trata de la adaptación de la saga literaria de Andrzej Sapkowski, que dio a su vez origen a una trilogía de prestigiosos videojuegos y que gracias a esta serie ha alcanzado una iconografía propia. Se estrena el 30 de octubre.

