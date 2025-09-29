España Cultura

Trump anuncia aranceles del 100% a todas las películas producidas fuera de Estados Unidos: “Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado”

El presidente renueva sus amenazas de implantar un impuesto para todas aquellas cintas realizadas más allá de las fronteras del país norteamericano

Nel Gómez

Por Nel Gómez

Guardar
Montaje fotográfico con Donald Trump
Montaje fotográfico con Donald Trump frente al conocido letrero de 'Hollywood' en el Parque Griffith, en Los Ángeles, California. (Montaje de infobae España)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un arancel del 100% a películas producidas fuera de Estados Unidos con un anuncio -realizado a través de la red social Truth Social- que supone un verdadero terremoto dentro de la industria cinematográfica.

Trump ha argumentado en su anuncio que “nuestro negocio cinematográfico ha sido robado de los Estados Unidos de América por otros países, como quitarle un caramelo a un bebé”, haciendo referencia a que, en la actualidad, la producción global de cine se ha desplazado notablemente hacia países con incentivos fiscales, lo que ha provocado que regiones como California, a cuyo gobernador ha tildado de “incompetente”, sufrieran especialmente la fuga de capitales creativos. De este modo, la implementación de este impuesto sería su respuesta a un problema calificado de “largo y sin final”.

Una medida “demasiado difícil”

Pese al habitual tono firme del mandatario, la prensa estadounidense no ha dejado de señalar las dudas que surgen tras el anuncio. La CNN, por ejemplo, señala que el presidente no ha especificado cuándo o cómo podría entrar en vigor ese suplemento al que, de momento, le faltan los mecanismos legales que permitan su imposición. Un directivo de la industria citado por el mismo medio ha admitido este lunes que, “a primera vista, es impactante y representaría un virtual paro total de la producción. Pero en realidad, no tiene jurisdicción para hacerlo y es demasiado complejo de aplicar”.

Por otra parte, la naturaleza propia de la medida la convertiría en una de las primeras veces que un gobierno estadounidense aplica un arancel no sobre bienes materiales, sino sobre servicios (en este caso, la distribución cinematográfica). Sin embargo, no pilla completamente por sorpresa al sector: Trump ya había hablado de la necesidad de esta tarifa para abordar lo que consideraba una “amenaza a la seguridad nacional” proveniente no solo del éxodo de cineastas, sino también de la supuesta llegada de “mensajes y propaganda” del extranjero a través del cine.

Lejos de los estudios

La migración de rodajes fuera de EE. UU., tema central en la polémica, se relaciona directamente con los incentivos fiscales ofrecidos por países como Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Estos destinos, además de costos de producción reducidos, otorgan ventajas impositivas que, sumadas a la posibilidad de escenarios genuinos para historias internacionales, resultan especialmente atractivas para directores de renombre. Ejemplo de ello serían cineastas como Denis Villeneuve o Christopher Nolan, quienes buscan intencionadamente escenarios reales fuera de EE. UU. para sus superproducciones, en lugar de centrarse únicamente en estudios californianos.

En 1971 Eastwood dirigió su primera película, Escalofrío en la noche, abriendo el capítulo de su carrera como cineasta.

“La realidad es que es más barato para los estudios de Hollywood pagar vuelos y hoteles para todos, porque el costo de la mano de obra, la falta de reembolsos y la posibilidad de hacer cosas en el extranjero resulta infinitamente más económica”, ha opinado al respecto para la CNN el vicepresidente de United Talent Agency, Jay Sures. California y otras ciudades estadounidenses habían tratado hasta ahora de contrarrestar la tendencia con sus propios incentivos, si bien su efecto fue limitado dada la imposibilidad de competir con las facilidades ofrecidas desde otros países.

Temas Relacionados

Donald TrumpHollywoodCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Si te gustó ‘Oppenheimer’, estas son las películas que tienes que ver: grandes científicos y juicios que cambiaron la historia de la humanidad

La película de Christopher Nolan ofrece un enfoque dramático para contarnos la historia de un personaje clave en la Segunda Guerra Mundial, una fórmula que ya había sido empleada (y subvertida) por otros directores

Si te gustó ‘Oppenheimer’, estas

Los 10 mejores estrenos de cine español que llegan en octubre: de la premiada ‘Los domingos’ al thriller sobre ETA de Netflix ‘Un fantasma en la batalla’

Repasamos algunos de los títulos fundamentales de nuestra cinematografía que podrán verse en las salas durante este mes en el que aterrizará buena parte de la cosecha de otoño

Los 10 mejores estrenos de

Aterriza en Prime Video la primera serie española sobre una joven detective sorda: “Tiene una especie de superpoder”

Se trata de una ficción protagonizada por María Cerezuela en la que interpreta a Romi, una chica que percibe aquello que nadie es capaz de ver gracias su desarrollado sentido de la observación

Aterriza en Prime Video la

Guillermo Alonso presenta ‘El efecto deseado’, un Lazarillo de Tormes entre fantasmas y éxtasis: “Las drogas te pueden ayudar a conocerte mejor”

El escritor, periodista y copresentador del podcast ‘Arsénico caviar’ relata la historia de un joven huérfano y sus aventuras en el mundo de la alta sociedad

Guillermo Alonso presenta ‘El efecto

Samuraï, la princesa del pop-rock con alma punk que conquista el panorama español: “Las expectativas me dan miedo. Me dejo ser y sentir”

La madrileña de 24 años publica nuevo single, ‘Dejándolo pasar’ y anuncia nueva gira para 2026

Samuraï, la princesa del pop-rock
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un escorpión pica a una

Un escorpión pica a una mujer en un hotel de Alcorcón y tiene que ser trasladada al hospital: la policía sospecha que el animal salió de su maleta

¿Un coche sin ITV está cubierto por el seguro? Una experta responde

Detenido el hermano del rapero Morad por presuntamente haber apuñalado a tres menores en Molins de Rei

Sumar se convierte en el principal aliado de la Guardia Civil para conseguir que se no se les siga juzgando bajo el Código Penal Militar en tiempos de paz

Un juzgado de Barcelona perdona una deuda de 22.875 euros a un hombre en insolvencia por su adicción a las compras compulsivas

ECONOMÍA

Supervivencia económica: más de la

Supervivencia económica: más de la mitad de los españoles ha recurrido al pluriempleo para llegar a fin de mes

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

Los celiacos de Andalucía podrán deducirse 100 euros en la próxima Renta: cubrirá una décima parte del sobrecoste de la cesta de la compra

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

La alerta roja por lluvias

La alerta roja por lluvias obliga a suspender el partido de LaLiga entre el Valencia y el Real Oviedo de este lunes

Muere el portero de 19 años del Colindres, Raúl Ramírez, tras sufrir un golpe en la cabeza durante un partido

El aplastante palmarés de Tadej Pogacar con solo 27 años, la edad a la que Indurain ganó su primer Tour de Francia

Cinco veces campeón del mundo y doble oro paralímpico, puede perderlo todo por un informe médico devastador: “Se mueve con normalidad”

Roser Alentà, madre de Marc Márquez: “Deseé que se retirara, pero nunca ha tirado la toalla”