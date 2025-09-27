De ‘Los domingos’ a ‘Maspalomas’: el palmarés de la 73ª edición del Festival de San Sebastián

España Cultura

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián, cita clave en la agenda cultural de la capital guipuzcoana, ha clausurado la entrega de premios de su 73.ª edición en el Auditorio Kursaal tras días de intensa actividad cinematográfica. Tras una larga semana, la ciudad se ha transformado en punto de encuentro de cineastas, actores, críticos y aficionados, que han acudido desde distintos lugares del mundo para presenciar la proyección de centenares de películas en las diferentes secciones del certamen, desde la Sección Oficial hasta Nuevos Directores, Perlas, Culinary Cinema o Zabaltegi-Tabakalera.

El festival, que a lo largo de su historia ha atraído a nombres emblemáticos como Federico Fellini, Audrey Hepburn, Alfred Hitchcock, Jean-Luc Godard, Sophia Loren o Luis Buñuel, ha vuelto a acaparar la atención mediática y la expectación social con la llegada diaria de estrellas internacionales y protagonistas de la industria. Este año, ha sido Jennifer Lawrence la elegida para el Premio Donostia, convirtiéndose así en la galardonada más joven de esta categoría. La misma noche, la productora Esther García ha sido igualmente reconocida con el Donostia, marcando un hito al convertirse en la primera productora en recibirlo.

La edición ha contado con una notable representación española en la carrera por la Concha de Oro, el máximo galardón del festival. Y es que la Sección Oficial a concurso ha estado formada por cuatro largometrajes nacionales: Los tigres, de Alberto Rodríguez, que sigue a dos hermanos buzos arrastrados a una trama criminal en la costa de Huelva; Maspalomas, de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, que aborda las experiencias de un hombre mayor que oculta su orientación sexual en una residencia; Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, donde una adolescente decide ingresar como monja de clausura y enfrenta el desconcierto familiar; e Historias del buen valle, en la que José Luis Guerín reflexiona sobre la vida comunal frente al individualismo.

Lista de ganadores del Festival de San Sebastián 2025

  • Concha de Oro (Mejor Película): Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa
  • Premio especial del jurado: Historias del buen valle, de José Luis Guerin
  • Concha de Plata (Mejor Dirección): Joachim Lafosse, por Six jours, ce printemps-là
  • Concha de Plata (Mejor interpretación de reparto): Camila Plaate, por Belén
  • Concha de Plata (Mejor interpretación Protagonista) con Ex Aequo: Zhao Xiaohong, por Her Heart Beats in Its Cage y José Ramón Soroiz, por Maspalomas
  • Premio de la Cooperación Española AECID: Historias del buen valle, de José Luis Guerin
  • Premio Culinary Zinema: Mam, de Nan Feix
  • Premio RTVE Otra mirada Saria: Las corrientes, de Milagros Mumenthaler
  • Premio Irizar al Cine Vasco: Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa
  • Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián a la mejor película europea: Amélie et la métaphysique des tubes, de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang
  • Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián: La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania
  • Premio Zabaltegi-Tabakalera: La Tour de glace, de Lucile Hadzihalilovic
  • Premio Make & Mark Horizontes Latinos: Un poeta, de Simón Mesa Soto
  • Premio Kutxabank-New Directors: Vægtløs, de Emilie Thalund
  • Premio del Jurado al Mejor Guion: Six jours, ce printemps-là, de Joachim Lafosse y Chloé Duponchelle
  • Premio del Jurado a Mejor Fotografía: Los Tigres, de Alberto Rodríguez (Pau Esteve)
  • Premio DAMA de la Juventud: La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes

