Una actriz de Harry Potter denuncia haber sido vedada en una convención de fans por tener una cuenta de Only Fans: “¡Solo estoy jugando con mi pelo!”

Jessie Cave, actriz que interpreta a Lavener Brown en varias películas de Harry Potter. (Warner Bros)

“Han sido unos meses complicados”, reconocía la actriz británica Jessie Cave en uno de sus últimos boletines de Substack. “Llevo 6 meses creando contenido y ¡no puedo creerlo! En enero estaba perdida y asustada. No sabía cómo pagaría mis facturas ni si podríamos mudarnos a nuestra nueva casa, que aún no estaba lista”. Hace medio año que esta intérprete, conocida sobre todo por sus apariciones en las tres últimas películas de Harry Potter (interpretaba a la alumna de Hogwarts Lavender Brown) se abrió una cuenta de OnlyFans, plataforma mayormente conocida por servir como espacio para la publicación y difusión de contenidos para adultos. Desde entonces, la actriz ha subido una gran cantidad de vídeos, también audios, relacionados exclusivamente con su cabello.

“¿Mi objetivo? Asegurar la casa, cubrir el papel pintado con arsénico y plomo, construir un techo nuevo”, decía en marzo, poco antes de iniciar esta etapa en su vida. “¿Mi objetivo? ¿Empoderarme? ¿Demostrar a quienes en el pasado me han juzgado mal que no soy tan buena? Dedicar tiempo a algo en lo que nunca antes había invertido: amor propio”. Sin embargo, a pesar del carácter de sus publicaciones y de que estas la han ayudado a salir de los números rojos de su cuenta bancaria y estabilizar económicamente su vida, esto no ha impedido que una reciente convención de fans de Harry Potter hayan decidido prohibir su invitación de su presencia en esa web.

Durante la primera conferencia de prensa sobre la película, las tres estrellas infantiles revelaron sus futuros planes al recibir un primer salario Crédito: (YouTube/Brut America)

La actriz reconoce haber cedido a las presiones y haber acabado subiendo contenido sexual

“Me explicaron que era porque es un programa familiar y OnlyFans está afiliado al porno. Me llevé una desilusión porque algunos actores que participan en convenciones, la mayoría, de hecho, han trabajado en televisión y películas con escenas de sexo y desnudos. ¡Yo solo estoy jugando con mi pelo!”, lamentaba la actriz. Aun así, Cave, que también ha participado en películas como Grandes Esperanzas o series como Black Mirror o Industry, no ha obviado las implicaciones de trabajar para un sitio como Only Fans. “Recibo demasiados mensajes morbosos y no me gusta que me envíen fotop*nes no solicitadas. Por mucho que diga que no hago contenido sexual, recibo un mensaje en dos segundos pidiéndome ver semen en mi pelo o si consideraría mostrarme completamente desnuda de frente”.

El carácter ambiguo de OnlyFans para el gran público ha derivado, según la actriz, en presiones sobre el tipo de material compartido y el comportamiento de algunos seguidores. “Mi autoestima se ha vinculado a las estadísticas”, expresa en su newsletter abiertamente refiriéndose a la presión por mantener y aumentar su base de suscriptores, así como a la afectación que le produce perderlos. Según sus palabras, ciertos mensajes la han influenciado y presionado hasta el punto de subir un vídeo dándose “azotes en el culo con las trenzas”.

Pese a ello, sigue considerando que haber sido vetada de la convención es injusto, del mismo modo que ha afirmado que se siente preparada para pasar página como maga. “Llevo más de 15 años participando en convenciones y tengo suficientes fotos y recuerdos de magos”, afirma. No obstante, la actriz no oculta el coste emocional de iniciar este camino. “Es la prueba de mi fracaso para ganar (o mejor dicho, mantener) dinero como actriz y escritora. No tengo nada que mostrar después de 18 años de trabajo en la industria artística. He estado de alquiler durante 18 años y he gastado todo mi dinero en eso, además de financiar yo misma mis vídeos de YouTube y mis espectáculos en Edimburgo”.