España Cultura

Jon Cryer revela que ganaba un tercio de lo que cobraba Charlie Sheen por ‘Dos hombres y medio’: “Su vida se estaba viniendo abajo”

El actor revela en el nuevo documental de Netflix la difícil situación que se vivía tras las cámaras de la icónica sitcom

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Charlie Sheen busca reconciliarse con
Charlie Sheen busca reconciliarse con Jon Cryer tras años de distancia (Warner Bros Tv)

Apenas unos años después del éxito arrollador de Dos hombres y medio, la diferencia entre lo que cobraban sus actores principales sigue generando debate. Según recoge Netflix en su nueva serie documental, aka Charlie Sheen, fue Jon Cryer quien rompió el silencio: “Yo cobraba solo un tercio de lo que ganaba Charlie Sheen”, afirma en la producción, según extracta Entertainment Weekly en su cobertura del estreno. La revelación llega cargada de contexto y con una mirada inédita sobre los motivos, las presiones empresariales y el conflicto de intereses que marcaron la trayectoria del exitoso programa.

Cryer, reconocido por su papel de Alan Harper, rememora el clima que rodeó su experiencia junto a Charlie Sheen, especialmente durante los años de mayor tensión interna en la serie. Para muchos espectadores, la química entre ambos personajes era lo que sostenía la esencia de la comedia, aunque tras bambalinas reinaba un ambiente marcado por las crisis y la desigualdad. “Estaba viendo a un tipo que se desmoronaba en todos los sentidos posibles, y al mismo tiempo, renegociaba su contrato para otro año de la serie en la que yo también estaba”, dijo Cryer en la entrevista recogida por Netflix.

La situación fue descrita con crudeza por el propio Cryer. “El dictador de Corea del Norte era Kim Jong-Il. Él actuaba como un loco y así conseguía enormes cantidades de ayuda de países que le tenían tanto miedo que le daban dinero”, compara el actor. “Eso fue lo que ocurrió aquí. Las negociaciones de Sheen se dispararon porque su vida se estaba viniendo abajo. Yo, que tenía mi vida bastante bien, recibí solo un tercio de eso”.

La presión sobre el canal, CBS, no era trivial. La cadena había asegurado la venta anticipada de varias temporadas adicionales antes siquiera de que estallara el conflicto. De acuerdo con el propio Cryer en el documental, la empresa se vio forzada a “invertir una suma asombrosa de dinero en Charlie porque ya tenían vendidas varias temporadas por adelantado”, lo que dejó poco margen para tomar medidas drásticas ante los problemas de Sheen. En ese entonces, Forbes publicó que Sheen ganaba nada menos que $1.9 millones por episodio —más del triple de lo que cobraba su compañero de reparto—, incluso cuando el programa ya sufría retrasos por los ingresos de Sheen en rehabilitación y los desencuentros públicos con el creador del show, Chuck Lorre.

Charlie Sheen admitió que
Charlie Sheen admitió que quiere reconciliarse con Jon Cryer. (Captura de video)

Reconciliación en camino

La crisis provocada por el estrellato y las adicciones de Sheen terminó por alterar la hoja de ruta de la producción. El actor principal fue despedido al término de la octava temporada, luego de pasar por rehabilitación y protagonizar controversias públicas con la propia cadena y los productores. Aun así, Jon Cryer permaneció en el reparto hasta el final de la temporada doce, transitando una etapa de considerable incertidumbre y presión mediática.

Participar en el documental de Netflix fue, para Cryer, una decisión tomada no sin dudas. El intérprete valora abiertamente sus reservas: “Cuando empecé a trabajar con Charlie Sheen, tenía pelo”, ironiza en un momento, pero reconoce que temía formar parte nuevamente del ciclo mediático y personal de Sheen, caracterizado —según describió— por períodos sucesivos de autodestrucción, reconstrucción y posterior recaída.

“No vengo aquí a hablar bien ni mal de él, espero que esto no termine mal”, admitió Cryer, intentando marcar distancia respecto a los focos mediáticos que suelen rodear la figura de su antiguo compañero. Jon Cryer deja en claro, ahora, que su propósito en participar de aka Charlie Sheen es trazar una radiografía honesta y directa de sus años junto a Sheen en Dos hombres y medio, sin sumarse a la glorificación ni a la demolición pública de un actor que marcó la televisión de los últimos veinte años.

Temas Relacionados

Charlie SheenActoresNetflixSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así es la nueva apuesta de Netflix protagonizada por Leonardo Sbaraglia: un apasionante thriller sobre la corrupción política de 3 episodios que se ve del tirón

‘Las maldiciones’ adapta una novela de la escritora Claudia Piñeiro y explora la manipulación y la doble moral en la política argentina

Así es la nueva apuesta

‘Highest 2 Lowest’: secuestros, maletines y mucho rap en la triunfal vuelta de Spike Lee y Denzel Washington al thriller neoyorkino

El director de ‘Do The Right Thing’ toma una película de Kurosawa como punto de partida para exhibir todas las armas de su cine, que llevaba tiempo sin sacar a relucir

‘Highest 2 Lowest’: secuestros, maletines

La secuela de ‘Super Mario Bros’, la película de animación más taquillera de la historia, ya tiene título

En el 40 aniversario del videojuego, Nintendo ha anunciado el nombre de la nueva cinta del personaje creado por Shigeru Miyamoto

La secuela de ‘Super Mario

Así es ‘El Centro’, la serie de Movistar Plus+ protagonizada por Juan Diego Botto que se adentra en el corazón del CNI

Este thriller de seis episodios llegará a la plataforma el 9 de octubre

Así es ‘El Centro’, la

La vida de Charlie Sheen arrasa en Netflix: drogas, homosexualidad, prostitución, SIDA y la hipocresía de Hollywood

El documental ‘Alias Charlie Sheen’ se acaba de estrenar y ya se ha convertido en uno de los éxitos inmediatos de la plataforma

La vida de Charlie Sheen
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid se prepara para el

Madrid se prepara para el fin de la Vuelta más tenso en décadas: detenciones, denuncias y miles de agentes desplegados por las protestas contra Israel

España capitanea la presión europea sobre Israel y suma apoyos en la UE mientras crece la tensión entre Netanyahu y Sánchez: “Vamos a ser mayoría en Europa”

Tellado (PP) cree que Sánchez “está contra las cuerdas” por su “infierno judicial y político”

Dos incendios activos en Huelva movilizan a decenas de efectivos y obligan a cortar carreteras y vías ferroviarias

España aportará medios aéreos para la iniciativa de la OTAN en el flanco oriental: “Estarán ahí todo el tiempo que haga falta. Putin no nos va a amedrentar”

ECONOMÍA

El discurso anti-impuestos de los

El discurso anti-impuestos de los ‘influencers’ alimenta la confusión en redes: “Sus seguidores llegan a considerarlos amigos y no se cuestionan qué es verdad y qué no”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La economía plateada: cómo afectará el envejecimiento poblacional a todos los sectores de consumo europeos

El Gobierno lanzará un portal de vivienda asequible con 100.000 pisos de alquiler: los primeros se ubicarán en los territorios más tensionados

DEPORTES

Previa de LaLiga: Atlético de

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas