Los mejores estrenos de Amazon Prime Video en septiembre 2025

Un fotograma de la serie 'Gen V', que estrenará su segunda temporada.

La vuelta de las vacaciones de verano resulta el momento ideal para que las plataformas renueven su catálogo con ficciones inéditas.

Este mes de septiembre se estrenarán algunas series tan esperadas como Task, del creador de Mare of Easttown, con Mark Ruffalo (HBO Max), la quinta temporada de Solo asesinatos en el edificio (Disney+) o los nuevos capítulos de The Morning Show y Slow Horses (Apple TV).

Aquí repasamos todas las novedades que podrán verse el próximo mes en Amazon Prime Video.

‘La novia’

Robin Wright y Olivia Cooke en 'La novia' (Prime Video)

Robin Wright se estrena como creadora de ficción (junto a Andrea Harkin) para adaptar la novela homónima de Michelle Frances que explora la obsesión materna y la desconfianza a través de la historia de Laura (que encarna la propia Wright), que parece haber alcanzado la plenitud: una carrera exitosa, un matrimonio estable y una relación cercana con su hijo, Daniel.

Todo ese equilibrio se verá amenazado cuando Daniel presenta a Cherry (Olivia Cooke), su nueva pareja, cuya presencia desencadenará una serie de sospechas y enfrentamientos.

La dinámica entre ambas mujeres se convertirá en el eje del relato, donde la aparente perfección familiar se desmoronará ante la llegada de una figura que desafía el control y la percepción de Laura sobre su propio entorno.

Se estrenará el próximo 10 de septiembre.

‘Tribute’

Nacho Vigalondo en una imagen promocional de 'Tribute' (Prime Video)

El director español Nacho Vigalondo ha estrenado este año película, Daniela Forever, la serie de Netflix Superestar y ahora un documental junto a Rubén Ajau impulsado por Domino’s Pizza que pretende hacer un repaso tanto personal como colectivo de la historia del videojuego en nuestro país.

La propuesta abandonará el esquema tradicional del documental histórico para articular el relato desde una perspectiva personal, mezclando la propia experiencia de Vigalondo como jugador de videojuegos, iniciada en los años 80, con la de una generación completa.

Al mismo tiempo permitirá acercarse a la industria del videojuego en España y cómo ha sufrido cambios profundos en cuatro décadas, conectando testimonios de jugadores, desarrolladores, empresarios, periodistas y figuras emergentes como los ‘streamers’, para mostrar una visión global del sector.

Se estrenará el día 11 de septiembre de 2025.

‘Gen V’

Una imagen promocional de 'Gen V'

Evan Goldberg, siempre vinculado a Seth Rogen desde que escribiera el guion de Supersalidos hasta la reciente The Studio regresa junto a Eric Kipke al universo de The Boys con la segunda temporada de Gen V.

El 17 de septiembre se lanzarán los tres primeros episodios y posteriormente la serie adoptará un formato semanal, con un capítulo nuevo cada siete días hasta el cierre previsto el 22 de octubre.

El reparto principal de la serie mantiene a sus figuras centrales: Jaz Sinclair (Marie Moreau), Lizze Broadway (Emma Meyer), Maddie Phillips (Cate Dunlap), London Thor y Derek Luh (Jordan Li), y Asa Germann (Sam Riordan) retoman sus papeles.

La ausencia más significativa corresponde a Chance Perdomo, quien interpretaba a Andre Anderson y falleció antes del inicio del rodaje. Los productores han decidido no sustituirlo, argumentando que “nadie puede reemplazarle” y que la temporada rendirá homenaje a su legado.

Shelley Conn, quien encarnaba a la decana Indira Shetty, tampoco regresará. Su puesto será ocupado por un nuevo personaje, Cipher, interpretado por Hamish Linklater. Además, Marco Pigossi (Doctor Edison Cardosa) y Clancy Brown (profesor Richard Brinkerhoff) no participarán en la nueva entrega, mientras que la posible aparición de Patrick Schwarzenegger en forma de flashback permanece sin confirmación.

‘Hotel Costiera’

Imagen de la nueva serie de Prime Video, 'Hotel Costiera', ambientada en Italia

Se trata de una serie dirigida por el ganador del Emmy Adam Bernstein (conocido por su trabajo en Fargo y Breaking Bad) junto a Giacomo Martelli y que se rodó íntegramente en Italia, combinando elementos de drama, acción y comedia en un entorno de lujo mediterráneo.

La trama nos presenta a Daniel De Luca, interpretado por Jesse Williams, un exmarine estadounidense de ascendencia italiana que regresa al país donde creció para asumir el papel de “fixer” en uno de los hoteles más exclusivos de la costa de Positano.

Su trabajo consiste en resolver los problemas, a menudo extravagantes, de los huéspedes millonarios, pero la historia toma un giro cuando se ve implicado en la investigación de la desaparición de Alice, una de las hijas del propietario del hotel, ocurrida un mes antes.

El reparto de Hotel Costiera destaca por su combinación de figuras italianas e internacionales. Junto a Jesse Williams participan Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Amanda Campana, Pierpaolo Spollon, la española Alejandra Onieva y Jean-Hugues Anglade.