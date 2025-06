Cuidado si planeas llevar jamón serrano a Reino Unido: el país penaliza con hasta 5.900 euros de sanción por cruzar la frontera con embutidos

Jamón serrano. (CORTESÍA JAMONES ENRIQUE GARCÍA)

Con la vista puesta ya en el verano, se acercan las vacaciones. Pero si uno de los destinos escogidos es Reino Unido, habrá que tener en cuenta, no solo que ya no es un país de la Unión Europea o incluso, la autorización electrónica ETA. También hay que tener la vista puesta en la comida. Si no quieres arriesgarte a tomar el clásico fish and chips y prefieres llevar un sobre de jamón serrano, lo vas a tener difícil. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de embutido o lácteo procedente de la Unión Europea.

Desde el pasado 12 de abril, está prohibido, eso sí, de manera temporal, introducir en el país carne y productos lácteos desde la Unión Europea. El Gobierno británico busca proteger su sistema alimentario y su sector ganadero frente a la propagación de la fiebre aftosa, una enfermedad vírica altamente contagiosa que afecta a los llamados animales de pezuña hendida como son las vacas, ovejas, cabras o cerdos.

De esta forma, los viajeros procedentes de cualquier país de la UE no pueden entrar con alimentos de origen animal para uso personal, lo que incluye embutidos como jamón serrano, quesos, leche, carnes curadas o crudas, incluso si están envasados o adquiridos en tiendas duty free en el caso de los aeropuertos. También están prohibidos productos de consumo como bocadillos, lácteos sin procesar o platos preparados que contengan estos ingredientes.

Quienes tengan estos productos deberán entregarlos en la frontera o, de lo contrario, serán confiscados. En casos graves, quienes los tengan en su poder corren el riesgo de recibir multas de hasta 5.000 libras esterlinas, lo que equivale a unos 5.900 euros.

¿Qué es la fiebre aftosa?

El Ministerio de Agricultura británico justificó la medida en la necesidad de evitar la entrada del virus de la fiebre aftosa, cuya presencia en varios países europeos había incrementado el riesgo sanitario y económico para el Reino Unido. Aunque la enfermedad no representa un peligro para los humanos, sí puede tener graves consecuencias para la producción ganadera y las exportaciones de productos cárnicos y lácteos. En 2001, Reino Unido sacrificó hasta 10 millones de animales por una epidemia de este virus que costó a la economía británica alrededor de 8.000 millones de libras, unos 9.300 millones de euros.

Los signos clínicos varían según la especie, pero en el ganado bovino suelen incluir la aparición de llagas y ampollas en patas, boca y lengua, además de fiebre, cojera y disminución del apetito. En ovejas y cerdos, lo más frecuente es la cojera, acompañada en algunos casos por ampollas.

Por su parte, el subdirector veterinario del Reino Unido para asuntos internacionales, Jorge Martin-Almagro, explicó que las nuevas restricciones ampliaban las prohibiciones previamente impuestas a productos procedentes de Alemania, Hungría, Eslovaquia y Austria, países donde se habían confirmado brotes de fiebre aftosa a comienzos de año.

Sin embargo, sí hay excepciones. Está permitida la entrada de cantidades limitadas de leche infantil, alimentos médicos o productos compuestos autorizados como chocolate, galletas, pan, pasta seca sin relleno cárnico, sopas envasadas o productos vegetales procesados.

Estas normas son obligatorias tanto para España como para países de la Unión Europea, pero no para quienes lleguen desde Irlanda del Norte, Jersey, Guernsey o la Isla de Man.