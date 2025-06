El FBI recupera dos cuadros que llevaban 40 años desaparecidos: el robo de 130.000 euros que se resolvió con una fotografía incluida en un documental

Fotografía de Rita y Jerry Alter, los ladrones del famoso robo del cuadro 'Woman-Ocher'. (The Thief Collector)

En el pequeño pueblo de Taos, Nuevo México (Estados Unidos), la noticia de la recuperación de dos preciadas pinturas robadas hace cuatro décadas ha sido una de las noticias que más eco ha tenido en los últimos tiempos. En marzo de 1985, Aspens, una conocida pintura del artista Victor Higgins, y Oklahoma Cheyenne aka Indian Boy in Full Dress, de Joseph Henry Sharp, fueron robadas del Museo de Arte Harwood de la Universidad de Nuevo México.

En ese entonces, el museo cumplía principalmente la función de biblioteca pública, albergando una pequeña galería de arte en su planta superior, circunstancia que facilitó el ingenioso robo sin testigos ni alarmas que alertaran del incidente. En otras palabras: nadie sabía qué había ocurrido ni quién había podido ser. Los cuadros, con el tiempo, acabaron dándose por perdidos... hasta ahora.

Biblioteca de Hartwood en una fotografía antigua. (Museo de Arte de Hartwood)

El rastro perdido de dos obras maestras

La historia de su recuperación comienza en otro lugar ubicado a unos 1.500 kilómetros de distancia. Tal es la distancia entre Taos y la ciudad de Los Ángeles, desde donde el periodista de investigación Lou Schachter, radicado allí, llamó a finales de 2023 a Juniper Leherissey, directora ejecutiva del Museo Harwood.

Schachter había hecho un inesperado hallazgo: una conexión entre los robos famoso caso del cuadro Woman-Ocher de Willem de Kooning (valorado en 400.000 dólares en ese momento) en el Museo de Arte de la Universidad de Arizona, una obra que permaneció en el limbo durante 32 años antes de reaparecer en 2017.

Así, según el periodista estos robos estaban entrelazados en un misterioso entramado que él había descubierto por un curioso detalle: la fotografía aparecida en The Thief Collector, un documental acerca de ese primer robo, estrenado en 2022. En esta pieza audiovisual, aparecía una fotografía de la pareja de ladrones de Woman-Ocher, Rita y Jerry Alter, en su casa de Cliff, Nuevo Méxito. Podría haber pasado por una fotografía normal en su sala de estar, salvo por el hecho de que ahí, en la pared, estaban esos dos cuadros robados.

Fotograma del documental 'The thief colector' en el que pueden verse los dos cuadros robados: 'Aspens', de Victor Higgins (abajo a la izquierda) y 'Oklahoma Cheyenne aka Indian Boy in Full Dress' (derecha).

Un equipo específico

Impulsada por esta información de Schachter, Leherissey decidió liderar la creación de un equipo especializado en la recuperación de arte, conocido como el Art Recovery Task Force. Este grupo de trabajo recopiló exhaustivos documentos y avisos sobre el robo, cotejándolos con las listas nacionales e internacionales de arte robado, y presentó el acervo de pruebas a la agente especial del FBI, Susan Garst, en marzo de 2024. La respuesta del departamento de investigación fue casi inmediata; en abril de ese mismo año, tomaron las riendas del caso, ofreciéndose a devolver a la justicia lo que el tiempo había intentado ocultar.

Así comenzaron oficialmente las diligencias que acabaron confirmando que ambas pinturas de Harwood habían sido vendidas en 2018 por la Scottsdale Auction House. Para que pasaran desapercibidas y no levantar sospechas, las piezas fueron catalogadas bajo títulos alternativos que pretendían disfrazar su origen: Fall Landscape y Indian in a War Bonnet, nombres que, según comprobaron los investigadores, no figuraban en ninguno de los archivos oficiales de los artistas: esas obras no existían, pero eso no impidió que se vendieran por un valor aproximado de 130.000 euros.

Fotografía actual del Museo de Arte de Hartwood. (Museo de Arte de Hartwood)

Un emotivo reencuentro

La culminación de este arduo esfuerzo llegó el pasado 12 de mayo de 2025, cuando las obras fueron localizadas y regresaron triunfalmente al museo. Según explican medios como ARTnews, el 6 de junio, ante un expectante grupo de prensa, las pinturas fueron presentadas nuevamente en el Harwood.

El citado medio también recoge declaraciones de Juniper Leherissey, quien en 1985 era apenas una niña que frecuentaba con su familia la biblioteca y el modesto espacio exhibidor del museo: “Es un alivio y una inmensa alegría dar la bienvenida a estas obras de Higgins y Sharp. Este retorno no solo es significativo para nuestro equipo y nuestra junta, sino para toda nuestra comunidad artística y cultural en Taos”.

Desde entonces, el Museo Harwood ha honrado este emocionante regreso con la exhibición The Return of Taos Treasures, donde brillan las obras de Higgins y Sharp junto a otras piezas de su catálogo. Con su reapertura, el Harwood no solo reconquista una parte vital de su historia local, sino que reafirma su compromiso con la herencia cultural de Taos, conectando nuevamente a su gente con las obras de dos de los artistas más influyentes del grupo de la Sociedad de Artistas de Taos.