Las mejores películas para ver durante la Fiesta del Cine: de la última de ‘Misión Imposible’ al terror de ‘Destino final’ y ‘Los pecadores’

Ya está aquí uno de los momentos más esperados por los cinéfilos durante todo el año: la Fiesta del Cine. Durante cuatro días, los cines se llenan de más gente que en cualquier otro momento del año. El buen tiempo, las nuevas películas y sobre todo un precio reducido de 3,50 euros por entrada son las grandes razones por las que las salas viven su mejor época durante estos días. En la edición de este año, que arranca este lunes 2 de junio y se prolongará hasta el jueves 4, se espera que millones de espectadores se acerquen a la taquilla para descubrir nuevas y grandes aventuras. Pero, ¿qué películas podrán encontrar durante esta Fiesta del Cine?

‘Misión Imposible: Sentencia final’

Uno de los platos fuertes de esta Fiesta del Cine, hablamos nada más y nada menos que de la última gran aventura de Tom Cruise en la piel de Ethan Hunt, el protagonista de esta saga que tantas alegrías ha dado durante muchos años. Completando la primera parte que vio la luz hace dos años, Sentencia Final se centra ahora en la misión de Hunt por encontrar la manera de detener a La Entidad, la malvada e invisible amenaza que se encuentra en paradero desconocido. Pero para ello habrá que sumergirse en aguas heladas y profundas, surcar los cielos sin paracaídas y por supuesto enfrentarse a una hilera de asesinos profesionales que no se lo pondrán nada fácil a Hunt y su equipo.

‘Thunderbolts’

Aunque será de las películas que más tiempo lleven en cartelera, Thunderbolts sigue aguantando con fuerza en lo alto de la taquilla. Este inesperado grupo de antihéroes formado por Yelena Belova (Florence Pugh), Guardián Rojo (David Harbour), Fantasma, (Hannah John-Kamen) y John Walker (Wyatt Russell) se ha convertido en la gran sorpresa de la temporada superheroica, y ahora encima se postulan como uno de los grupos más fuertes para el futuro de Marvel que está por venir.

‘Los tortuga’

No hay que olvidar nunca el cine español, y el título más recomendable para esta Fiesta del Cine no puede ser otro que Los tortuga, la nueva película de la directora Belén Funes, quien ya sorprendió con La hija de un ladrón hace unos años. Aquí la directora vuelve a fijar su mirada en una familia humilde, en este caso la de una madre y una hija que ven como de un día para otro pueden perder su casa por culpa de un fondo buitre.

‘Lilo y Stitch’

No es una Fiesta del Cine si no hay también propuestas para todos los públicos, y en Lilo y Stitch los más pequeños y las familias pueden encontrar la película idónea. Tanto si eres de los que viste la película original de Disney en animación como si no, nunca es tarde para pasar una gran aventura en Hawái de la mano de la divertida niña y el rebelde alienígena azul. Aunque hay algunas partes que difieren de la entrega original, este remake en acción real mantiene en gran medida la esencia y ofrece la oportunidad de revivir esa historia viendo Hawái como realmente es.

‘La trama fenicia’

De los grandes directores que estarán en cartelera en esta Fiesta del Cine, el nombre de Wes Anderson brilla con luz propia. El autor de películas como El gran hotel Budapest o La crónica francesa regresa con su habitual estilo y con una nueva historia de aventuras lleno de personajes tan excéntricos como entrañables. En este caso la de un padre, su hija y el tutor de esta, quienes se embarcan en un laberinto de misterios mientras intenta que su hija asuma el negocio familiar. Sobra decir que, siendo una película de Wes Anderson, cuenta con un reparto de ensueño que va desde Benicio del Toro a Tom Hanks, pasando por Scarlett Johansson o la joven Mia Threapleton, hija de Kate Winslet.

‘Destino Final: Lazos de sangre’

Ha pasado mucho tiempo desde la última entrega de la que es una de las sagas más exitosas de terror del nuevo siglo, pero tranquilidad porque no hace falta tener todas frescas para poder afrontar esta nueva. No es que no haya guiños, empezando por el del personaje que ha aparecido en casi todas las entregas (William Bludworth), pero sí es cierto que los nuevos guionistas han logrado darle una nueva cara a la saga aunque sin renunciar a su esencia, esa que Charli XCX resumía hace unos días como “gente guapa muriendo de la forma más horrorosa posible”. En este caso, además, la historia sigue por primera vez a un grupo de personas que sí tienen algo en común más allá de que la muerte vaya detrás de ellos: son familia.

‘Los pecadores’

La última película de esta selección vuelve a ser de terror, aunque solo en parte. En realidad, Los pecadores tiene mucho de buddy movie, de atracos, de romance y, sobre todo, de música. En ella se cuenta la historia de dos hermanos gemelos (interpretados por Michael B. Jordan) que regresan de Chicago a su pueblo natal para abrir un gran club para su comunidad, en el que puedan bailar y beber libremente tras dejar atrás el Ku Klux Klan. Sin embargo, al caer la noche se irán dando cuenta de que hay monstruos aún peores que los encapuchados supremacistas.