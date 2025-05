Las declaraciones de Dakota Johnson en el Festival de Cannes: “He idealizado esta industria toda mi vida”

Dakota Johnson en una entrevista de Kering’s Women In Motion Talk (Kerings Group)

El paseo marítimo de La Croisette ha visto pasar a numerosas estrellas del cine esta primavera en el último encuentro del Festival de Cannes, celebrado entre el 13 y el 24 de mayo. En su 78ª edición, el certamen, organizado como cada año en el Palacio de Festividades y Congresos de la ciudad francesa, ha reunido a actores, productores y distribuidores de todo el mundo en busca de reconocimiento. En medio de las proyecciones, los encuentros y las ruedas de prensa, una de las figuras más comentadas fue la actriz y productora estadounidense Dakota Johnson, quien presentó por primera vez una película en el evento como actriz protagonista y productora. Splitsville, catalogada en la sección Cannes Première y dirigida por Michael Angelo Corvino, es una comedia romántica centrada en las aventuras extramatrimoniales de dos parejas amigas.

La película fue respaldada por las dos fundadoras de Tea Time, la productora creada en 2019 por Ro Donnelly y Dakota Johnson. Ambas participaron además en una de las charlas de Women In Motion, el programa impulsado por Kering para visibilizar el trabajo de las mujeres en la cultura. Durante su intervención en Cannes, Johnson habló abiertamente sobre su experiencia en la industria cinematográfica y sobre los motivos que la llevaron a crear su propia compañía. “Espero más de esta industria. Necesito más diálogos, más creatividad, más colaboraciones”, afirmó. “Muchas veces, como actriz, he descubierto una película en un estreno y me he dicho a mí misma que no era lo que esperaba. Es una sensación extraña: a veces es genial, a veces no. Y quiero que me gusten estas películas”, ha afirmado.

“Era muy difícil que nos tomaran en serio”

Durante su entrevista, la actriz, conocida por su papel en 50 Sombras de Grey, también ha reconocido que el proceso de buscar financiación para sus proyectos no ha sido sencillo. “Era muy difícil que nos tomaran en serio. Fue realmente triste y lamentable porque había idealizado esta industria toda mi vida. Para mí, era pura magia. Y descubrir lo que sucedía entre bastidores de esta manera fue muy difícil”. A pesar de esa frustración inicial, tanto Johnson como Donnelly han consolidado una trayectoria como productoras con cinco largometrajes —entre ellos Cha Cha Real Smooth y Daddio— y una serie, Slip.

Dakota Johnson y Ro Donelly en una entrevista de Kering’s Women In Motion Talk (Kerings Group)

Una de las cosas que ha ayudado a Johnson en este sentido ha sido su colaboración con Donnelly: “Lo que más me enorgullece es nuestra relación, nuestra dinámica de trabajo. Ro es mi mejor amiga, pero trabajamos de maravilla juntas", ha asegurado durante la entrevista. Asimismo, ha añadido que “es una colaboración productiva y viable. Es difícil encontrar a alguien en el mundo del arte que te haga sentir como si fuera otra parte de tu cerebro. Ro está en mi cabeza y yo en la suya. Tenemos los mismos gustos, las mismas opiniones; es un don increíble”.

Su conexiónha perdurado gracias a algunos puntos en común como la necesidad de impulsar a más mujeres dentro del cine. “Cultivamos un espacio de cuidado para las mujeres, para que puedan trabajar en historias que tal vez no podrían desarrollar en otro lugar”, explicó Johnson. “Durante mucho tiempo, Tea Time estuvo atendida exclusivamente por mujeres. Acabamos de contratar a nuestro primer hombre. Lo dejamos entrar al convento”, bromeó. Además, la actriz también reflexionó sobre su experiencia detrás de la cámara con Loser Baby, cortometraje que dirigió en 2024. “He trabajado con muchos directores. He aprendido cosas de mucha gente estupenda, pero también de algunos que son realmente malos. Así que sé qué no hacerles a los actores ni qué no decirles”.

Entre los próximos proyectos que apoya Tea Time figuran un guion de Vanessa Burghart, actriz autista que interpretó a su hija en Cha Cha Real Smooth, y otro de la veterana guionista Elaine May. Pero la pregunta que se hacen muchos es si la productora dirigirá en algun momento un largometraje. Aunque ha confesado que “la idea me aterroriza”, su amiga y compañera cree que lo hará más pronto que tarde.

Mientras tanto, Johnson regresará a las pantallas el próximo 2 de julio con la esperada Materialists, una comedia romántica dirigida por Celine Song, y coprotagonizada por Pedro Pascal y Chris Evans. En cuanto a esta experiencia ha afirmado que fue especialmente significativa: “Sabe lo que quiere de cada toma, pero se mantiene abierta a la magia, a explorar cosas nuevas. Así que fue una experiencia maravillosa, y me sentí realmente guiada", comentaba. Y es que, “a veces puedo sentirme muy incómoda, porque la vulnerabilidad es inherente a este trabajo. Pero con ella, nos comunicamos sin necesidad de palabras. Esta dinámica es magnífica”.