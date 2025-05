“Yo, que no he conocido hombres”: la historia 30 años en la sombra de 39 mujeres y una niña encerradas una década en un sótano

Imagen de la autora Jacqueline Harpman

El libro Moi qui n’ai pas connu les hommes (Yo, que no he conocido hombres), escrito por la autora belga Jacqueline Harpman, ha sufrido un notable resurgimiento en el ámbito literario internacional. Originalmente publicado en 1995, este relato distópico ha capturado la atención global luego de su traducción al inglés en 2018. La historia narra la experiencia de cuarenta mujeres que, sin razón aparente, son encarceladas y aisladas del mundo exterior, bajo la vigilancia de guardias indiferentes. Este planteamiento ha llegado a resonar profundamente en la audiencia internacional, especialmente tras las experiencias colectivas durante el confinamiento de 2020.

La narradora, conocida como “La Petite”, simboliza la búsqueda de independencia y conocimiento en un ambiente opresivo, reflejando temas que han encontrado eco entre los lectores actuales. Aunque el libro carece de un final feliz, su narrativa ha atraído a un público global que encuentra en su lucha y reflexión un aspecto inspirador. En su traducción al inglés, “I Who Have Never Known Men”, publicada por la británica Vintage, parte del grupo Penguin Random House, ha incrementado la popularidad del libro, particularmente a través de plataformas modernas como BookTok. Aquí, los usuarios han compartido ampliamente su entusiasmo, contribuyendo al éxito viral de la obra. La recepción en plataformas como Goodreads también ha sido destacada, recibiendo más de 138,000 evaluaciones.

Las ventas del libro son impresionantes, con un registro de 217,000 copias en el Reino Unido y 200,000 en Estados Unidos, alcanzando un total global que supera las 435,000 unidades. Los derechos de traducción se han asegurado en treinta países, y se está desarrollando una adaptación cinematográfica. La narrativa atemporal y la crítica a las restricciones de las libertades fundamentales han encontrado especial resonancia en el contexto sociopolítico actual de Estados Unidos.

Imagen del libro 'Yo, que no he conocido hombres'

Adelantada a su época

En su universo, Harpman dibuja un ambiente evocador de campos de concentración, donde las mujeres luchan por mantener su dignidad. A pesar de que el libro podría sugerir paralelismos con la Shoah, el enfoque es más bien una crítica amplia al totalitarismo. Además, la obra desafía nociones tradicionales de feminidad e identidad, en diálogo con teorías freudianas y lacanianas, tocando temas filosóficos de la humanidad y el propósito de la existencia.

La investigadora Sylvie Vanbaelen ha resaltado cómo la protagonista logra “nacer” y definir su identidad sexual sin depender de figuras masculinas, contradiciendo pilares fundamentales de la tradición occidental. “La Petite” encuentra en su entorno una oportunidad para perseguir un significado personal, reflejando una resiliencia que ha capturado la imaginación de los lectores, especialmente entre jóvenes que buscan un eco de sus propias luchas y aspiraciones.

Finalmente, Yo, que no he conocido a los hombres no es solo una obra con perspectiva feminista, sino que se presenta también como un relato filosófico y humanista. Plantea preguntas sobre la cultura, la memoria y la sociedad, asegurando su relevancia y permanencia en el tiempo. La crítica al totalitarismo y el examen de la civilización contemporánea dentro de sus páginas garantizan que siga siendo un elemento significativo en el discurso literario actual.