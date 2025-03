La nueva comedia de Netflix sobre un asesinato en la Casa Blanca que no podrás perderte este mes de marzo: es de la misma productora que ‘Los Bridgerton’

Foto de archivo del logo de Netflix. EFE/EPA/NEIL HALL

Netflix apuesta otra vez por la combinación de misterio y comedia en uno de sus próximos lanzamientos. Un asesinato en la Casa Blanca, una detective poco convencional y varios sospechosos convierte a esta nueva producción en una de las grandes apuestas del mes de marzo. Con una mezcla de intriga y humor ácido, la plataforma busca conquistar a los aficionados de los thrillers ingeniosos y las historias llenas de giros inesperados.

Detrás de este ambicioso proyecto se encuentra Shonda Rimes, creadora de algunos de los mayores éxitos de la televisión en las últimas décadas. Conocida por títulos como Anatomía de Grey o Cómo defender a un asesino, además de la exitosa Los Bridgerton, la productora pretende repetir la fórmula que la ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la industria. En esta ocasión, su nuevo proyecto para Netflix es La Residencia, una serie policíaca basada en la novela The Residence: Inside the Private World of the White House, escrita por Kate Andersen Brower.

Una serie que se mueve entre el thriller y la sátira política

La Residencia se estrenará en la plataforma el próximo 20 de marzo y contará con una primera temporada de ocho episodios. Creada por Paul William Davies, la serie sigue la historia de la inspectora Cordelia Cupp, interpretada por Uzo Aduba, quien se enfrenta a un complejo caso de asesinato ocurrido en la Casa Blanca. Tal y como han recogido en VerTele, durante una desastrosa cena de Estado, se produce un crimen que deja 132 habitaciones, 157 sospechosos y un cadáver como único punto de partida. Con un tono que recuerda a Solo asesinatos en el edificio y la dinámica del clásico juego de mesa Cluedo, la producción promete combinar el suspense con un humor mordaz y personales extravagantes.

Además de Aduba en el papel principal, el reparto cuenta con un elenco de lujo en el que destacan nombres como Giancarlo Esposito, Edwina Findley, Molly Griggs, Jason Lee, Ken Marino, Randall Park e Isiah Whitlock Jr. También habrá apariciones especiales de reconocidas estrellas, entre ellas Eliza Coupe, Jane Curtin, Julian McMahon y la cantante Kylie Minogue, quien se interpretará a sí misma en un cameo.

Imagen del tráiler de la serie 'La Residencia' de Netflix. (Youtube)

La serie busca ofrecer una visión intrigante y satírica de los entresijos del poder en Washington, mezclando el drama policial con situaciones inesperadas y un guion cargado de ironía. La Casa Blanca se convierte en el escenario de un crimen en el que todos ocultan algún secreto y cualquiera puede ser el culpable. Esta propuesta, que se mueve entre el thriller y la sátira política, pretende atraer tanto a los seguidores del misterio como a quienes disfrutan de una narrativa más irreverente.

Con un guion afilado y una atmósfera que evoca el lujo y el secretismo del poder, La Residencia se presenta como una de las apuestas más interesantes del mes. La combinación de un reparto talentoso, la dirección de Shonda Rimes y la inspiración en un libro que desentraña los rincones más ocultos de la Casa Blanca convierten esta serie en una cita obligatoria para los amantes del género. Las expectativas están muy altas y, con el historial de éxitos de su creadora, todo apunta a que Netflix tiene entre manos un nuevo fenómeno televisivo.