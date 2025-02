La película favorita de Marc Cucurella que ve dos veces al día: un clásico de Disney que nunca pasa de moda

Marc Cucurella tiene una película favorita que ve hasta dos veces al día

Los futbolistas no se suelen prodigar mucho en el mundo de la cultura, pero hay notables excepciones. Futbolistas que han acabado siendo escritores, como Miguel Pardeza, otros que han tenido vinculación con el cine como Eric Cantona o sobre todo Vinnie Jones, y una gran lista de peloteros reciclados en artistas musicales, desde Jesé o Drenthe a José Manuel Pinto. Son mundos que se han ido acercando irremediablemente, y con el auge de las redes sociales y las plataformas de streaming, cada vez es más común ver a un futbolista enganchado a alguna serie o recomendando una película.

En el caso de Marc Cucurella no ha sido distinto. El futbolista catalán, que milita en el Chelsea Football Club y en la Selección Española de Fútbol -donde es un habitual para el seleccionador Luis de la Fuente- ha aprovechado un reciente cuestionario personal para desvelar cuál es su película favorita. Durante la entrevista en cuestión, en la que respondía a otras preguntas como cómo se pronuncia su apellido -un auténtico quebradero de cabeza para los aficionados ingleses- o cada cuánto se corta ese pelo tan característico en él, Cucurella confesaba su título de cabecera.

“El rey león. Creo que veo El rey león casi dos veces al día, así que me tengo que quedar con esa”, explicaba el lateral, justificando su decisión. Aunque no daba muchos más detalles, no es extraño pensar que la sorprendente cantidad de veces que ve la película se deba también a su compañía en casa. Cucurella es padre de tres niños, Mateo, Rio y Claudia, los cuales ha tenido junto a su pareja Claudia Rodríguez. Todo un héroe en la conquista de la última Eurocopa de España, Cucurella se ha asentado como uno de los mejores laterales en la actualidad, un fijo en la Selección y uno de los futbolistas españoles más cotizados.

El español Marc Cucurella se abraza con sus hijos tras la ceremonia del podio tras ganar la final de fútbol de la UEFA EURO 2024 entre España e Inglaterra, en Berlín, Alemania, el 14 de julio de 2024. (Alemania, España) (EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL)

Un clásico que ha marcado escuela

No dado mucho a comentar su vida privada, lo cierto es que el futbolista español sí reveló en una entrevista para La Media Inglesa que uno de sus hijos tenía autismo, y cómo había tenido que adaptarse a las circunstancias para hacerle la vida más fácil: “Un niño autista no entiende las cosas como sus hermanos, tienes que aprender a entenderlo. Pasaba dos o tres horas y no le gustaba, teníamos que ir a buscarlo. Eso te afecta mucho, no ves a tu hijo bien y no sabes cómo ayudarlo”, explicaba Cucurella.

El ex de Getafe o Eibar apuesta así por todo un clásico de Disney que no ha pasado de moda, y que en su momento fue considerado como uno de los títulos cumbre del estudio. De hecho, la película llegó a cosechar hasta cuatro nominaciones al Oscar en la edición de 1994, de las cuales se llevó dos estatuillas, entre ellas las de Mejor banda sonora original y Mejor canción original (Can You Feel the Love Tonight, de Elton John). La película fue un éxito tan grande para la compañía, que varios años después lanzó un remake de la mano de Jon Favreau, con una animación mucho más realista y que ha tenido secuela recientemente, Mufasa: El rey león.