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Majadahonda (Madrid), 27 nov (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este viernes que “es una semana importante para el país” y deseó que todos puedan votar en las elecciones generales, cuando fue preguntado por cómo se vivía en el vestuario estos días que desembocan en los comicios del próximo domingo.

“Es una semana importante para el país, ojalá que podamos votar todos y no hablo de política”, expuso en rueda de prensa tras el entrenamiento del Atlético de Madrid. EFE

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