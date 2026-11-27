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Pamplona, 27 nov (EFE).- El francés Valentin Rosier y el navarro Aimar Oroz están listos para regresar a la dinámica de trabajo de Osasuna y todo apunta a que ambos tendrán un papel protagonista en el encuentro del próximo domingo ante el Valencia en Mestalla.

El regreso de Aimar supone una buena noticia para el cuadro rojillo. Terminó con molestias el último encuentro ante el Málaga y ha dosificado sus esfuerzos durante esta semana para evitar arrastrar el desgaste acumulado en la jornada anterior. Su evolución es positiva y estará disponible para volver al once.

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También estará de vuelta Rosier. El lateral francés se había ausentado de las dos últimas sesiones de entrenamiento por motivos personales, después de haber sido padre recientemente. Una vez reincorporado, apunta directamente a la titularidad en Mestalla. Desde la llegada de Arrasate, se ha convertido, junto a Ante Budimir, en uno de los futbolistas más destacados de la plantilla navarra.

En el apartado de bajas, Rockson, Aitor Fernández y Abel Bretones han continuado con sus respectivos procesos de recuperación y todavía trabajan al margen para superar sus problemas físicos.

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El equipo rojillo cerrará mañana la preparación del encuentro liguero con una última sesión de entrenamiento a puerta cerrada en El Sadar, antes de poner rumbo al compromiso frente al Valencia, un rival en apuros que necesitas sumar puntos delante de su afición. EFE

le.mm/cmm