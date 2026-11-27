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Redacción deportes, 27 nov (EFE).- Tras la retirada de Visma como patrocinador principal del Visma-Lease a Bike, Rabobank ocupará su lugar en el equipo femenino, donde militan figuras el pelotón como Marianne Vos y Pauline Ferrand-Prévot.

Visma anunció su salida como patrocinador principal y socio fundador, pero la empresa noruega seguirá vinculada al equipo, aunque la formación pasará a llamarse Rabobank-Lease a Bike, volviendo al ciclismo después de su desaparición del equipo masculino en 2012.

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Aquel año, Rabobank dejó de ser un patrocinador fiel del equipo de ciclismo. El banco holandés padeció los rigores de algunos escándalos de dopaje y rescindió su contrato con el equipo, que posteriormente se relanzó como Belkin y se convirtió en el actual Visma-Lease a Bike. Para las mujeres, la historia terminó definitivamente a finales de 2016.

El director ejecutivo del equipo, Richard Plugge, ya había logrado persuadir a Rabobank para que volviera a ser copatrocinador, y ahora el regreso está totalmente completado.

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Las líderes del equipo, Marianne Vos y Pauline Ferrand-Prevot, corrieron entonces con los colores de Rabobank, y por lo tanto volverán a hacerlo la próxima temporada. Ferrand-Prévot es la actual campeona del Tour de Francia femenino

"El hecho de que el nombre de Rabobank vuelva a ser patrocinador principal es un momento especial, dada nuestra historia compartida", dijo Plugge, quien resaltó la confianza de la empresa en su equipo "y en el futuro del ciclismo femenino".

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"Nos enorgullece poder seguir construyendo sobre esa base juntos, aseveró Plugge.

Todavía se desconoce cuál será el futuro del equipo masculino. Visma-Lease a Bike, que celebrará su tradicional jornada de prensa a mediados de diciembre. EFE

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