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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado de "formidable" la campaña electoral del Frente Amplio de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre en Andalucía y ha defendido que la coalición cuenta con "un proyecto de país y soluciones" ante el PP y Vox, que a su juicio, "comparten programa y recortes".

"Queremos ser gente que estamos en la calle reivindicando, pero también dar el salto para resolver los problemas que se reivindican en la calle", ha señalado este viernes en una atención a los medios en Sevilla en la que ha destacado el trabajo de los militantes y simpatizantes de la formación "desde la ciudad más poblada hasta el pueblo más pequeño".

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Sobre el debate de este jueves, Maíllo ha asegurado que la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha sido la "clara vencedora" dado que "ha dado propuestas y soluciones", toda vez que "ha callado a los machistas que están en el debate político".

Asimismo, ha destacado que la capacidad de gestión de Colau "se demostró especialmente en el bloque de vivienda, donde la candidata fue la única que planteó soluciones a la al problema de la vivienda frente a un PP y Vox que fueron absolutamente indistinguibles y un PSOE que no se atreve".

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"El símbolo de lo que ha provocado estas elecciones, que ha sido la política de la vivienda, tiene el principal capital político y la mayor credibilidad en el Frente Amplio y en su candidata, Ada Colau", ha remarcado el coordinador federal de IU quien ha señalado que son "los votos al Frente Amplio son los que van a garantizar y determinar un Gobierno de progreso en España".

Maíllo ha hecho referencia también a los aspirantes a la Presidencia del Gobierno de PP y Vox, Feijóo y Abascal, que "parecían dos personas que quisieran no compartir, pero saben que van a compartir, van a compartirlo todo, los programas, y los recortes".

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En esta línea, Maíllo ha hecho referencia a la "motosierra" de Figaredo y los 112.000 millones de euros "que equivalen para que la gente se haga una idea a la suma de los presupuestos de la comunidad autónoma andaluza".

En relación a las palabras de Feijóo que le replicó a Colau que "estuviera calladita", Maíllo ha asegurado que "le salió del alma" y que fue "absolutamente machista" como la de Abascal con lo de "usted, señor Sánchez, se ha traído a esta señora".

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"Estos son afirmaciones del siglo XIX, es el retroceso más absoluto, es la España en blanco y negro, es el olor a rancio y a baúl cerrado", ha criticado el coordinador federal de IU.

"Lo mejor que le podemos decir a Ayuso más que contestarle es llenar los votos en las urnas del Frente Amplio, porque desde luego, si Ayuso ha dicho eso, estoy convencido de que hemos sacado ya unos cuantos votos más del Frente Amplio", ha señalado respecto a las afirmaciones de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre Colau.

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