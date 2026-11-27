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Palma, 27 nov (EFE).- El entrenador del RCD Mallorca, Luis García, ha remarcado "la importancia" del duelo de este domingo contra el Castellón, un rival directo en la lucha por el ascenso directo en LaLiga Hypermotion.

"Es un partido muy importante porque enfrentamos a un muy buen rival que está arriba en la clasificación, una temporada extraordinaria y muy fuera de lo normal, tenemos una oportunidad de hacer un muy buen partido, recortar y seguir ganando en confianza", señaló.

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El técnico mostró su admiración por la evolución de un proyecto como el castellonense: "Lo que más me gusta es que han creído en una idea durante cuatro o cinco años, muchas veces no se le da importancia a proyectos, pero cuando tienes un modelo de juego los resultados llegan", asintió.

García no duda de que su equipo conseguirá un buen resultado este fin de semana: "Yo me siento muy fuerte por nuestro día a día, que es extraordinario. No tengo ninguna duda de que los resultados llegarán, lo único que podemos hacer nosotros es meter la misma energía e ilusión", aseguró.

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El entrenador asturiano comentó que, para mejorar sus prestaciones defensivas, el camino es la determinación: "Hay que mejorar la determinación y ser más agresivos en área contraria, es una competición que necesita de ser agresivos en área rival, en la propia recuperamos la portería a cero pero queremos ganar, sumar de tres".

El cuadro bermellón recuperará para este fin de semana a Alberto Moreno y David López en la zaga, y se espera que la próxima semana John Chetauya vuelva a estar disponible para el cuerpo técnico. EFE

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