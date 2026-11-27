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La Junta Electoral Central (JEC) ha pedido este viernes al Ministerio de Defensa que posibilite el voto de los militares desplegados desde este jueves en El Hierro por la emergencia migratoria que sufre la isla, como había solicitado el Partido Popular.

En concreto, el PP ha solicitado a Defensa --en un escrito dirigido también a la JEC-- adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar el derecho al voto de esos militares. Según sostiene, el despliegue de 120 efectivos se ha producido una vez finalizado el plazo para solicitar el voto por correo, lo que impide que los militares desplazados a El Hierro puedan ejercer su derecho constitucional.

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Por lo tanto, el PP subraya que es necesario que el Ministerio que dirige Margarita Robles organice los turnos, relevos y traslados necesarios para que los afectados puedan votar en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Según el partido de Alberto Núñez Feijóo, la situación de emergencia provocada en la isla de El Hierro como consecuencia de "la nefasta política migratoria" del Gobierno de Pedro Sánchez "no justifica la usurpación de un derecho constitucional a las mujeres y hombres que conformas las Fuerzas Armadas".

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"Es vital que nuestros militares puedan votar: su derecho de sufragio no queda en suspenso por el cumplimiento de una misión de servicio público y, aún menos, por tener que actuar ante una situación provocada por la irresponsabilidad de Pedro Sánchez y su Ejecutivo", han señalado fuentes 'populares'.

EL PP: LA JEC "NOS DA LA RAZÓN" Y PIDE AL GOBIERNO ACTUAR

Esta tarde, el PP ha difundo la resolución de la JEC, en la que se acuerda "trasladar al Ministerio de Defensa el escrito presentado por el PP, a efectos de que adopte todas las medidas que estén a su alcance conducentes a facilitar el ejercicio del derecho de sufragio de los militares desplazados a la isla de El Hierro".

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"La Junta Electoral Central nos da la razón y también traslada al Ministerio de Defensa nuestra petición para garantizar el voto de los militares desplegados en El Hierro", han subrayado fuentes del PP, que añaden que ahora "urge que el Gobierno actúe para garantizar este derecho constitucional de todos los militares desplegados".