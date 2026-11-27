Guardar

Málaga, 27 nov (EFE).- El técnico del Málaga, Juan Francisco Funes, afirmó tras la destitución del director deportivo, Loren Juarros, y el encuentro de este sábado ante el Athletic Club que "cuando hay mucho ruido, es importante focalizarse y evitar que ese ruido lleve a generar más ruido o a estar pendientes de ello".

"Lo importante es hablar del Athletic y estar pendientes del partido, que es lo más importante", dijo en rueda de prensa el entrenador granadino, quien destacó que el conjunto bilbaíno "es un rival que presiona mucho y al que le gusta ir arriba", pero "no va a ser fácil superar esas líneas de presión que plantean".

PUBLICIDAD

El entrenador del conjunto malagueño precisó que el Athletic Club es capaz de combinar muchos sistemas: "Son capaces de plantar un bloque alto y dejan mucho espacio a su espalda, pero siempre corrigen bien. Son muy centradores y tienen mucha velocidad por fuera", explicó.

"Es bonito poder enfrentarnos al Athletic y tenemos mucha ilusión por jugar este tipo de partidos. Estamos centrados en eso y le debemos mucho a nuestra gente. Abres la puerta y lo que se escucha es una cosa, pero dentro lo que se escucha es otra. Hemos estado muy focalizados en el partido", subrayó.

PUBLICIDAD

Funes elogió al recién destituido Loren Juarros, "un malaguista más" al que "el mejor regalo que se le puede hacer es ganar partidos"; y dijo sentirse respaldado por el club.

"Siempre he vivido y sentido ese respaldo por parte del club y así sigue siendo. Por encima de las situaciones personales, hay que entender que la institución está por encima de todos", indicó.

PUBLICIDAD

"Hay que centrarse en ser capaces de ganar un partido, que es lo que necesitamos. En el fútbol imperan los resultados y, cuando eso no se da, aparecen cambios. Hay que asumirlo con naturalidad y será lo que tenga que ser. Lo importante es poner todo lo que uno tenga mientras pueda", concluyó. EFE

jrl/cb/cmm