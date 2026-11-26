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Redacción deportes, 26 nov (EFE).- Las selecciones españolas de baloncesto en silla de ruedas han iniciado los Mundiales de 3x3 de El Cairo (Egipto) con sendas victorias frente a Kuwait y Libia, en el caso de la masculina, y contra Suiza y Kenia la femenina.

El equipo femenino, formado por Sara Revuelta (Dinamo Sassari), Bea Zudaire y Vicky Vilariño (Fundación Aliados) e Isabel de Jesús (UCAM Murcia), se impuso de forma contundente a Suiza (16-3) y después a Kenia (19-2). Mañana cerrará la fase de grupos contra Brasil, con la que se jugará el liderato.

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El conjunto masculino, compuesto por Oscar Onrubia (Amiab Albacete), Pablo Poyato y Manu Lorenzo (BBK Bilbao) e Ignacio 'Pincho' Ortega (Ilunion), venció primero a Kuwait (10-19) en el debut y después a Libia (19-5). Mañana el tercer y último partido de la fase de grupos será contra la selección anfitriona de Egipto.

El Mundial masculino lo disputan dieciocho selecciones: Austria, Brasil, Canadá, Croacia, Chipre, República Checa, Egipto, España, Kenia, Arabia Saudí, Kuwait, Libia, Liberia, Polonia, Portugal, Sudáfrica, Eslovenia y Emiratos Árabes.

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El objetivo de España es volver a subir al podio en ambas categorías, como ya hizo en el Mundial de Sudáfrica 2025, en el que ambas selecciones se colgaron la medalla de plata. EFE