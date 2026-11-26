Guardar

Madrid, 26 nov (EFE).- El baloncesto estará presente en el debate electoral de este jueves, ya que cuatro oficiales de mesa del Comité de Árbitros de la Federación de Baloncesto de Madrid (FBM) serán los encargados de controlar los tiempos de intervención de los candidatos a la presidencia del Gobierno con vistas a los comicios del 29N.

El cuarteto, formado por tres mujeres y un hombre, son de la máxima categoría del baloncesto español al ser oficiales de Liga Endesa y también son internacionales.

PUBLICIDAD

"Van por la experiencia que tienen, la agilidad a la hora de manejar estos dispositivos y porque están acostumbrados a trabajar bajo presión", explican a EFE fuentes de la FBM.

Los candidatos a la Presidencia del Gobierno Pedro Sánchez (PSOE), actual jefe del Gobierno; Alberto Núñez Feijóo (PP), principal líder de la oposición; Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) participan este jueves en su primer debate a cuatro con la mirada puesta en las elecciones del domingo.

PUBLICIDAD

El debate, que arrancará a las 22.00 horas, estará moderado por la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, y se abordarán asuntos como vivienda, fiscalidad, economía, política social y servicios públicos.

Todos los tiempos de intervención, incluido el esperado 'minuto de oro', estarán controlados y supervisados por los oficiales de mesa, comúnmente conocidos como anotadores, de la FBM. Incluso las interrupciones de un candidato a otro supondrán que se active el contador de minutos.

PUBLICIDAD

Desde la Federación madrileña aseguran que todos los oficiales de mesa que participarán esta noche en la sombra "tienen experiencia en debates similares".

Precisamente, dos oficiales de mesa del Comité de Árbitros de la Federación de Baloncesto de Madrid, Aurora Macho Monzón y Ana Martín Waldhaus, oficiales de categoría ACB, ya supervisaron el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo del pasado 19 de noviembre.

PUBLICIDAD

Además, jueces de la Federación Madrileña de Atletismo fueron los responsables de medir los tiempos en el debate a ocho que tuvo lugar en Televisión Española el lunes con los portavoces parlamentarios. EFE