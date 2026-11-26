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Madrid, 26 nov (EFE).- David Gordo, seleccionador español sub-21, avisó, tras el sorteo de la fase de grupos del próximo Europeo, en el que España se medirá a Italia, Finlandia y Albania, de que el nivel de los rivales les obligará "a estar al máximo desde el inicio".

España, una de las cuatro selecciones que estaban en el bombo 1 del sorteo celebrado en Belgrado este jueves al ser la de mejor coeficiente, quedó encuadrada en el grupo B de la fase final del campeonato, en el que participarán dieciséis selecciones, de las que las dos primeras de cada grupo pasarán a cuartos de final.

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"Como era de prever, ha sido un sorteo complicado. Aquí en Belgrado están las mejores selecciones de Europa. Tenemos un grupo duro, con equipos que ya conocemos", dijo el técnico en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Gordo admitió que Albania les puso las cosas "muy difíciles" recientemente y no pudieron ganarle. Lo mismo ocurrió con Finlandia en el último encuentro que disputaron en la fase de clasificación.

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"Y luego está Italia, que siempre será Italia. Ha sido cuatro veces campeona del mundo, siempre tiene buenos jugadores… Jugamos muchas veces con ellos en categorías inferiores y siempre son partidos complicados que exigen nuestra mejor versión. En definitiva, un grupo muy igualado y vamos a tener que hacerlo muy bien desde el primer partido para conseguir la clasificación", aseguró David Gordo.

A pesar de que el primer partido se disputará el 16 de junio contra Albania, el entrenador de la Rojita confesó que trabaja "desde ya" para prepararlo todo.

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"Ya estamos pensando en la fase final. Está todo el cuerpo preparando esos partidos. Tenemos que ayudar a los jugadores para que den su mejor versión", finalizó David Gordo. EFE