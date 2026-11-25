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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado este miércoles "muy optimista" de cara a las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre y ha realizado un llamamiento a la participación, al tiempo que ha reivindicado el crecimiento y el progreso de España durante las últimas décadas, que ha calificado de "muy impresionantes".

"Volver hacia atrás no es una solución. No la es en la vida, no la es en la sociedad y no la es para nuestro país", ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a un invernadero de pimiento en Dalías (Almería).

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Durante esta campaña, según ha explicado, ha recorrido el país para apoyar a los candidatos socialistas, toda vez que en esta ocasión ha decidido no concurrir a las elecciones.

Esta circunstancia le ha permitido tener una visión geográfica y sociológica "más amplia" que en anteriores campañas, en las que, como candidato por Córdoba, dedicaba más de dos tercios de su tiempo a hacer campaña en esa provincia.

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Planas ha puesto como ejemplo del progreso de España el crecimiento de la producción hortícola almeriense y la apertura de mercados tras la incorporación del país a las Comunidades Europeas hace 40 años. "Creo que un país como nuestro, constitucional y europeísta, es lo que los ciudadanos quieren y desean", ha manifestado.

El titular de Agricultura ha apelado a la movilización del electorado socialista al señalar que "todo aquel que quiere que esto se produzca de esta forma tiene que ir a votar".

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"En democracia cada uno tiene sus opiniones y vota como quiere, pero que haya una participación muy alta el próximo domingo será un síntoma de que todos estamos comprometidos también con el futuro de España", ha expresado.

174 MILLONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS

Por otro lado, Planas ha destacado que Almería concentra 174 millones de euros de los más de 400 millones invertidos en Andalucía en materia de modernización de regadíos, lo que sitúa a la comunidad autónoma a la cabeza de las inversiones en el conjunto del país, donde se han destinado 2.700 millones de euros a este fin.

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Durante su visita a la provincia, cuya agenda ha incluido un encuentro en la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Daliber, se ha referido a las actuaciones en la balsa del Sapo, hasta donde se ha desplazado para visitar a la comunidad de regantes Sol y Arena.

Según ha explicado, estas actuaciones persiguen un triple objetivo: evitar el riesgo de inundación de las explotaciones agrícolas del entorno, impedir que la salinidad del agua las afecte y aprovechar los recursos hídricos mediante la depuración de las aguas.

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En este contexto, Planas considera que el uso del agua en la agricultura intensiva almeriense constituye "un auténtico ejemplo" para Europa y el resto del mundo. "Aquí se aprovecha cada gota de agua", ha subrayado.

Asimismo, ha felicitado a los agricultores almerienses por su "trabajo de primera" y ha valorado la evolución del cultivo bajo plástico en la provincia durante las últimas cuatro décadas, si bien ha incidido en la necesidad de continuar los avances en la lucha biológica, el uso del agua y otros aspectos de la competitividad.

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El titular de Agricultura, Pesca y Alimentación ha defendido también el papel de España como "potencia agroalimentaria" y ha recordado que "más del 20 por ciento del mercado de frutas y hortalizas es español", por lo que ha considerado "muy importante que continuemos defendiendo esta producción".