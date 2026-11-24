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El exsubsecretario de la Conselleria de Justicia Ricardo García ha afirmado en el juzgado que la exconsellera de Justicia Salomé Pradas le ordenó que consiguiera el audio del día de la dana, que luego fue manipulado y filtrado, correspondiente a parte de una conversación entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de Emergencias 112 Comunitat Valenciana, según ha podido saber Europa Press.

García, que ha declarado en calidad de investigado ante la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria plaza número 6, órgano que investiga la filtración manipulada del audio, ha asegurado que le entregó la grabación a Pradas. El ex alto cargo fue citado a declarar como imputado en este procedimiento tras solicitarlo tanto el PSPV, que ejerce la acusación popular, como la Fiscalía.

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Ambos pidieron su imputación tras la declaración como testigo del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y los informes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia que revelaban que dos altos cargos de la Conselleria de Justicia e Interior en las fechas de la dana accedieron al audio de la conversación. En concreto, a la parte en la que la funcionaria de Aemet aludía a un desplazamiento del temporal hacia la serranía de Cuenca.

Según se indicaba en los informes, entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2024, tuvieron acceso y grabación a la llamada en cuestión dos personas de la entonces Conselleria de Justicia e Interior dirigida por la exconsellera investigada en la causa principal de Catarroja, Salomé Pradas: Ricardo García García y Alberto Martín Moratilla, quienes habrían obtenido copia de la llamada en un pendrive.

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Al respecto, Suárez explicó ante la jueza que solicitaron desde Presidencia que se le localizara una llamada referente al desplazamiento del temporal a Cuenca. La misma no se encontró hasta que se concluyó que se había hecho desde un teléfono fijo. Esta petición la realizó en un primer momento, según dijo, Alberto Martín Moratilla, quien solicitó localizar la llamada y su transcripción.

La transcripción, añadió, no se llegó a hacer porque Ricardo García pidió urgentemente el 2 de noviembre que se localizara esa llamada. Fue él personalmente con un técnico a un despacho para encontrar el "trozo" de grabación y se generó un fichero que se llevó en un pendrive, comentó Suárez.

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El juzgado aceptó la declaración de investigado de García al ver indicios racionales de criminalidad con base a la declaración testifical de Suárez en la que manifestaba que fue a la persona a la que se le entregó la grabación de la conversación que acabó finalmente difundida pese a su carácter reservado.