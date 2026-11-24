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Sevilla, 24 nov (EFE).- El Betis ha alertado este martes, cuando juega en Bratislava ante el Slovan eslovaco en Liga de Campeones, de que el empleo de bengalas pone en riesgo los próximos desplazamientos del conjunto verdiblanco en competición europea.

El club, en un comunicado, ha rechazado las 'conductas aisladas' que empañan 'el ejemplar comportamiento de la afición en los desplazamientos europeos' y ha recordado que en el último a Dortmund para jugar ante el Borussia 'el informe del delegado de la UEFA recogió la presencia de más de 40 bengalas en la grada visitante, lo que ha motivado la apertura de un procedimiento disciplinario'.

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'La introducción y el encendido de material pirotécnico causan un grave perjuicio económico a la entidad y comprometen su situación en las competiciones europeas', señala la entidad, que avisa de que estos incidentes pueden acarrear consecuencias aún más graves 'incluida la prohibición de que los aficionados béticos acudan a próximos partidos europeos fuera de casa, como el de Múnich, o a los de fases posteriores de la competición'.

Recuerda el Betis que, conforme a la normativa disciplinaria de la UEFA, los clubes responden de la conducta de sus aficionados aun cuando no exista culpa por su parte.

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De hecho, el club ya ha sido sancionado por la UEFA como consecuencia de conductas protagonizadas por sus aficionados por los incidentes ocurridos en el estadio de la Fiorentina en mayo de 2025, tras lo que se le impuso la prohibición de vender entradas a su afición para el partido disputado en el estadio del Ludogorets.

El Betis ya ha sancionado conforme a su Reglamento Disciplinario a un abonado por la introducción y el encendido de una bengala durante el reciente partido disputado en casa contra el Oporto.

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La Comisión Antiviolencia propuso sendas sanciones al Betis, una de 30.000 euros y otra de 5.000, por "deficiencias" en las medidas de control de acceso y por la "activación" en la grada de numerosas bengalas y artefactos pirotécnicos durante los partidos de Liga de Campeones contra el Oporto, el 14 de octubre, y el Feyenoord, el 21 del mismo mes. EFE