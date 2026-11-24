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Madrid, 24 nov (EFE).- El comisario europeo de deporte, el maltés Glenn Micallef, aseguró que su nueva visión del Modelo Deportivo Europeo tiene "la ambición clara" de que haya "excelencia en la élite y oportunidades a todos los niveles" y señaló al fútbol europeo como un socio con el que contar para ello.

"Queremos hacer aún más fuerte el modelo. Hemos presentado 12 medidas en torno a tres prioridades: normas más justas y una voz más fuerte para los deportistas y los aficionados; garantizar que el éxito en la élite revierta en el deporte base y más oportunidades para que todo el mundo participe", explicó.

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En una entrevista con uefa.com, días después de presentar esta iniciativa, Micallef reconoció que "existen cada vez más presiones y desafíos en este ámbito, incluidos los derivados de fallos de gobernanza a nivel mundial", aunque destacó que "en los últimos años hemos visto lo resiliente que es el fútbol europeo y lo sólidos que son sus cimientos".

"Una de las cosas que más me gustan del fútbol es su capacidad para unir a las personas. La política europea podría aprender mucho del fútbol europeo: de cómo es capaz de generar expresiones tan poderosas de identidad nacional y, al mismo tiempo, ser una increíble fuente de unidad europea. En una época en la que gran parte de la vida transcurre en internet, ofrece a la gente un motivo para reunirse en el mundo real. Para jugar, animar, celebrar y sentir que forman parte de algo", dijo.

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Micallef valoró la fortaleza del Modelo Deportivo Europeo y avanzó iniciativas que se están desarrollando como "EU Sportwatch, para reforzar la gobernanza y un mapa de los mecanismos de solidaridad y redistribución en todos los deportes".

"Aquí, una vez más, Europa cuenta con algunos de los «mejores» ejemplos y deberíamos inspirarnos especialmente en el programa HatTrick de la UEFA. Nuestra ambición es clara: excelencia en la élite y oportunidades a todos los niveles. Sabemos que podemos contar con el fútbol europeo como socio en este camino", afirmó.

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Aseguró que la Comisión quiere ayudar a seguir avanzando, por ejemplo, apoyando al Comité de Diálogo Social de la UE en el ámbito del fútbol profesional y refrendó la reciente renovación del acuerdo de cooperación con la UEFA.

Ambas comparten, subrayó, principios como las competiciones abiertas, el mérito deportivo y la solidaridad y promueve los valores europeos, la lucha contra la discriminación, el refuerzo de la gobernanza el impulso al fútbol femenino, apoyar el desarrollo del fútbol base y fomentar hábitos de vida más saludables.

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"También enviamos un mensaje claro: las competiciones de selecciones nacionales deben tener un espacio protegido junto a las competiciones de clubes, y el éxito del deporte en la élite debe beneficiar al fútbol en todos sus niveles. Las Eurocopas de la UEFA unen a países enteros al tiempo que generan recursos que respaldan al conjunto de este deporte.

El comisario consideró que invertir en el deporte es "hacerlo en el futuro de Europa", ya que el deporte "sostiene millones de puestos de trabajo en Europa", por lo que es necesario "identificar las necesidades de inversión y hacer un mejor uso de los recursos disponibles". EFE

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