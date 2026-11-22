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A Coruña, 22 nov (EFE).- El Básquet Coruña, liderado por el estadounidense Alonzo Verge (29 puntos, 9 asistencias y 33 créditos de valoración), logró su cuarta victoria de la temporada ante el iLerna Lleida, en un partido que desniveló mediado el tercer cuarto gracias a su acierto exterior (18 triples y un 49% de acierto).

Lleida, liderado por el pívot francés Zach Perrin y el escolta estadounidense Mark Hughes, dominó el primer cuarto. Suyas fueron las primeras ventajas del partido (2-7, 6-11, 8-14), aunque Coruña, pese a su desacierto desde la línea de tiros libres, reaccionó (20-19) antes de finalizar ese primer asalto.

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La igualdad era máxima en el partido. El pívot estadounidense George Conditt generó un problema a Carles Marco con su tercera falta personal nada más arrancar el segundo tiempo. Ambos equipos encontraron a sus tiradores exteriores, pero un parcial 5-0 forzó el tiempo muerto de Gerard Encuentra (36-34, min.14).

Lleida, sin Melvin y Dani García en pista por sus tres faltas personales, se agarró a Zach Perrin para castigar a Coruña. El francés se exhibió con 15 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias en apenas 15 minutos. El intercambio de golpes mantenía la emoción porque a cada triple naranja-tres seguidos- llegó la respuesta de Lleida.

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El festival de triples en el arranque del segundo tiempo disparó el electrónico. No había pausa en el partido. Coruña amenazó con distanciarse y Encuentra paró otra vez el partido (79-73, min.28). El problema de su equipo, no obstante, era que el rival seguía anotando con mucha facilidad (96-85, min.34).

Con una gran circulación de balón y mucho acierto desde la línea de tres puntos, Coruña pareció sentenciar el partido. Lleida, no obstante, siguió remando y se situó a seis (103-97). Hughes disfrutó de un triple para apretar aún más el marcador, pero el aro escupió su tiro y a su equipo se le fue la posibilidad de remontar el partido.

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Ficha técnica:

113.- Básquet Coruña (22+29+31+31): Alonzo Verge (29), Jorgensen (6), Uleckas (5), George Conditt (7) y Guillem Jou (-) -cinco inicial- Silins (8), Radoncic (6), Caio Pacheco (16), Dmytro Skapintsev (10), Dimsa (8), Jacobo Díaz (18) y Cuevas (-).

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100.- iLerna Lleida (26+26+23+25): Dani García (-), Hughes (19), Ejim (9), Paulí (23) y Perrin (19) -cinco inicial-, McGhee (9), Kuath (3), Sanz (11) y Shurna (7).

Árbitros: Óscar Perea, Yasmina Alcaraz y Alberto Baena.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la novena jornada de la liga Endesa disputado en el Coliseum de A Coruña ante 6.327 espectadores. EFE

dmg/jpd