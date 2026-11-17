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Redacción deportes, 17 nov (EFE).- Paula Agulló y Erika Vladu, en sustitución de las lesionadas Anne Erauskin y Maitane Echeverría, y Estitxu Rodríguez, se incorporan a la lista de las "guerreras" para afrontar el Torneo Internacional de España que se disputará del 27 al 29 de noviembre en Puertollano.

El seleccionador nacional, Joaquín Rocamora, se ha visto obligado a los cambios por las lesiones de Erauskin y Echeverría, dando paso a Paula Agulló, del Club Balonmano Elche, y Erika Vladu, también del conjunto ilicitano, que pasan a formar parte de la convocatoria para esta última concentración antes de la cita continental.

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Además, Rocamora ha decidido ampliar el grupo con una jugadora más, por lo que Estitxu Rodríguez, del Club Deportivo Beti-Onak, se suma a la expedición de las Guerreras. De esta manera, la convocatoria pasa a estar integrada por 21 internacionales.

El seleccionador nacional ha explicado los motivos de los cambios y la decisión de ampliar la convocatoria: "Por desgracia hemos tenido que realizar los dos cambios por lesión de las dos jugadoras y por ellas entran las dos jugadoras que había en el puesto específico en la lista de 35, que son Paula y Erika".

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Sobre la incorporación de Estitxu Rodríguez, Rocamora señala que responde a la necesidad de encontrar alternativas en el sistema defensivo tras la ausencia de Maitane Echeverría.

"Ampliamos la lista y metemos una jugadora extra, metemos una jugadora 21, ya que Maitane, además de ser extremo, nos daba capacidad física en el 2 o nos permitía tener una jugadora extremo que defendiera en el 2 y ahora con la inclusión de Estitxu, que es lateral, vamos a probar esta situación".

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Las 21 convocadas se concentrarán el próximo domingo 22 de noviembre en Madrid, desde donde viajarán a Puertollano para preparar y disputar el Torneo Internacional de España que se jugara en el Pabellón Polideportivo Municipal Antonio Rivilla.

España se enfrentará a Portugal, Argentina y Túnez en la última prueba antes de viajar a Turquía para disputar el Campeonato de Europa, del 3 al 20 de diciembre.

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.- Lista de convocadas:

Portería: Maddi Aalla Rotaetxe (Alba Fehérvár KC), Nicole Alejandra Morales Claure (Club Balonmano Elche) y Lucía Prades Rincondo (Bera Bera R.T.).

Centrales: Elba Álvarez Torrado (Bera Bera R.T.), Paola Bernabé Cobos (Club Balonmano Elche), Alicia Fernández Fraga (MKS Zagłębie Lubin) y Eider Poles Olucha (C.B. Remudas Isla de Gran Canaria).

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.- Lateral derechas: María Prieto O´Mullony (MKS El Volt Lublin), Belén Rodríguez Lario (Club Balonmano Elche) y Estitxu Rodríguez Sarasola (Club Deportivo Beti-Onak).

.- Lateral izquierdas: Danila Patricia So Delgado Pinto (CS Gloria Bistrița), Adriana Mallo Díaz (Club Balonmano Porriño) y Carmen Arroyo Pimiento (Bera Bera R.T.).

.- Extremas Derechas: Paula María Agulló Pelegrín (Club Balonmano Elche) y Erika Elena Vladu Vladu (Club Balonmano Elche).

.- Extremas izquierdas: Jennifer Gutiérrez Bermejo (CS Gloria Bistrița) y Lisa Oppedal Weichbrodt (Club Balonmano Elche).

Pivotes: Lysa Tchapthet Defo (FTC Kovács), Lyndie Tchapthet Defo (Metz Handball), Elisabet Cesáreo Romero (MKS Zagłębie Lubin) y Kelly Nnonzie Fonkeng Mfotiog (Bera Bera R.T.). EFE

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