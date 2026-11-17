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Granada, 17 nov (EFE).- José Coronado, Carlos Bardem y Hiba Abouk serán algunos de los protagonistas del VII Festival Internacional de Cine de Granada, un encuentro en el que 89 obras audiovisuales de 14 países competirán por los Premios Lorca.

Según ha informado este lunes durante la presentación el director del festival, Jorge Onieva, entre el 20 y el 28 de noviembre Granada se convertirá en "epicentro" de la industria audiovisual y acogerá proyecciones, encuentros con actores y directores, estrenos, actividades formativas y culturales y una gala con la entrega de los premios.

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La competición reunirá 69 cortometrajes y 20 largometrajes y documentales de países como Francia, Alemania, Bélgica, Marruecos, Reino Unido, Paraguay, México, Estados Unidos, Cuba, Serbia e Irán, que competirán en las diferentes categorías, con secciones específicas para cortometrajes andaluces, nacionales, internacionales y de animación.

La presencia de figuras del cine y la televisión tendrá uno de sus momentos principales el 26 de noviembre, cuando los Cines Megarama acojan el estreno en Andalucía de "Tarántula", thriller dirigido por Tirso Calero y protagonizado por Hiba Abouk y Nuno Gallego.

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El día 27 será el turno de la comedia "¿Me entiendes o te lo explico?", dirigida por Jordi Calvet. Tras la proyección está anunciada la participación del director, Anna Senan, Cristina Medina, Javier Bódalo, Octavi Pujades, Pablo Puyol, Torito y Víctor Sandoval.

Otra de las películas que concentrará la atención será "Calle Málaga", dirigida por Maryam Touzani y protagonizada por Carmen Maura, Marta Etura y Ahmed Boulane.

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Además, el 23 de noviembre estará dedicado a José Coronado, que recibirá el Lorca de Honor en una ceremonia que tendrá lugar a las 18:00 en el Teatro Isabel la Católica.

La inauguración del festival tendrá lugar el 20 de noviembre en el Auditorio Manuel de Falla en una gala concebida como un recorrido por algunas de las grandes bandas sonoras cinematográficas.

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En este evento se entregará el Lorca de Honor al Talento Musical Cinematográfico al compositor y pianista granadino Sergio de la Puente, autor de bandas sonoras para películas como "La noche de las dos lunas" y "Verano en diciembre", por las que recibió dos nominaciones a los premios Goya.

La ceremonia, que comenzará a las 20:00 tras el pase de la alfombra roja, reconocerá también a la actriz Soumaya Akaaboune, que recibirá una placa honorífica en la sección Mirada Internacional del certamen.

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La programación del festival contará con varios estrenos mundiales, como "Ganivet", documental de José Luis Hernández sobre la vida del escritor y diplomático granadino, y "Ella, Elenísima", de Beatriz Lacal, dedicado a la poeta Elena Martín Vivaldi.

Esta séptima edición concluirá el 28 de noviembre con una gala en el Paraninfo del Parque Tecnológico de la Salud de la Universidad de Granada. La alfombra roja comenzará a las 17:00, con entrevistas, fotografías y encuentros con los nominados.

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La ceremonia tendrá lugar a las 20:00 y, además de la entrega de premios, se rendirá homenaje al escritor y poeta granadino Juan de Loxa, fallecido en 2017, y a la maquilladora Romana González.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado este martes en la presentación celebrada en el Ayuntamiento la importancia de contar con citas como los Premios Lorca en una ciudad como Granada, que tiene "una vinculación histórica" con la creación artística audiovisual, con pioneros del género como José Val del Omar, y una oleada de nuevo talento que está firmando producciones de "enorme calidad". EFE

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