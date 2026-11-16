Unos 3.500 vecinos de Piedralaves y Casavieja (Ávila), sin agua potable tras las lluvias

Guardar

Ávila, 16 nov (EFE).- El agua de grifo en los municipios abulenses de Piedralaves y Casavieja, con unos 3.500 habitantes, ha dejado de ser apta para el consumo, según ha anunciado la Junta de Castilla y León, como consecuencia del arrastre de cenizas de los incendios del verano y el movimiento de tierras por las fuertes lluvias de la pasada semana.

Los cerca de 2.200 vecinos de Piedralaves fueron desalojados de sus casas la semana pasada por el riesgo de colapso de una presa situada 1,5 kilómetros aguas arriba, cuya capacidad se vio desbordada por las intensas lluvias, mientras que los 1.300 habitantes de Casavieja tampoco pueden consumir agua del municipio.

PUBLICIDAD

La Junta de Castilla y León ya había previsto esta posibilidad, bajo la advertencia de que la situación irá variando en función de la calidad del agua que vayan detectando los análisis.

Una semana después de su activación, el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) ha declarado el fin de la emergencia ante el riesgo de inundaciones, si bien persisten otras incidencias en varias carreteras de esta zona de Ávila.

PUBLICIDAD

Ante el restablecimiento de los "niveles normales de seguridad" y la desaparición de las causas que provocaron la declaración de la situación operativa 2, rebajada a 1 el pasado jueves, el delegado territorial de la Junta en Ávila y director del centro del CECOP, José Francisco Hernández, ha declarado la desactivación de la fase de emergencia a las 12.00 del mediodía de este lunes.

Tras el retorno el pasado viernes a la actividad lectiva de los estudiantes de 31 municipios, excepto los de Piedralaves, este lunes han podido retornar estos últimos al CEIP 'San Juan de la Cruz', que durante la semana pasada se convirtió en albergue de acogida para los desalojados de esta localidad de 2.200 habitantes, ante el riesgo de colapso de la presa de El Horcajo. EFE

PUBLICIDAD

agg/orv/crf