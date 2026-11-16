La Clásica Camp de Morvedre estrenará las clásicas europeas en 2027

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Redacción deportes, 16 nov (EFE).- La XI edición de la Clàssica Camp de Morvedre Internacional, organizada por el Club Ciclista Estivella, se disputará el viernes 22 de enero, por lo que se convierte en la primera clásica de la temporada en Europa.

Con el Garbí y la Sierra Calderona como testigos de excepción, la cita se mantiene en la categoría 1.1 y repite en formato moderno tras dos ediciones, la de 2025 y 2026, temporada en la que seis conjuntos del WorldTour eligieron comenzar su viaje por Europa en las duras rampas del Garbí.

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"Es un orgullo hacerme cargo de la coordinación de la Clàssica Camp de Morvedre después de haber dirigido durante las últimas temporadas las pruebas junior y elite y sub23 del CC Estivella. Sabemos que cada vez más equipos, medios y aficionados esperan con ilusión a esta fecha señalada en el calendario, y que todas las miradas estarán puestas en nuestro trabajo", señaló Rafa Casero, director de la prueba. EFE