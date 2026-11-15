Espana agencias

Tellado pide a votantes socialistas que "se queden en casa" para "no ser cómplices" de PSOE y su corrupción

03/11/2026 El secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene durante el mitin celebrado junto al candidato número uno del PP al congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal, a 3 de noviembre de 2026 en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). Con esta actuación, los populares intentan reforzar la representación del PP en el congreso por Gipuzkoa, que lleva desde 2011 sin diputados. También pretenden visibilizar el apoyo de la dirección nacional del PP al candidato por Gipuzkoa de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre (29N). POLITICA Unanue - Europa Press
03/11/2026 El secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene durante el mitin celebrado junto al candidato número uno del PP al congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal, a 3 de noviembre de 2026 en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). Con esta actuación, los populares intentan reforzar la representación del PP en el congreso por Gipuzkoa, que lleva desde 2011 sin diputados. También pretenden visibilizar el apoyo de la dirección nacional del PP al candidato por Gipuzkoa de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre (29N). POLITICA Unanue - Europa Press
Guardar

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido a los votantes sociales que "se queden en casa" en las elecciones generales del 29 de noviembre para "no ser cómplices" de lo sucedido durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE, al que la corrupción "le viene de serie".

"Tenemos que hablar también con los votantes socialistas, esos que siempre votan al socialismo. ¿Y para qué? Para que no vayan a votar, que no sean cómplices de todo lo que ha hecho el PSOE durante todos estos años. Yo estoy seguro que ningún votante socialista se siente cómodo con lo que ha pasado en España a lo largo de los últimos años. Y si no es capaz de votarnos a nosotros, que se queden en casa", ha señalado Tellado en un acto de campaña en Salamanca.

PUBLICIDAD

"Que se queden en casa para no ser cómplices de todo lo que ha sucedido", ha insistido en un discurso en el que ha apuntado a la corrupción del PSOE y en el que ha hecho una petición de apoyo a quienes siempre han votado al PP, a los que dejaron de hacerlo y a quienes nunca han respaldado a esta formación.

En este sentido, ha señalado que el 29 de noviembre hay "dos opciones", "la llegada de Alberto Núñez Feijóo al Gobierno" o la continuidad de Pedro Sánchez y el PSOE, donde hay corrupción "a pensión completa" por lo que, a su juicio, los miembros del Gobierno deberían salir del mismo "con las manos en alto".

PUBLICIDAD

Tellado se ha referido, en este contexto, a las investigaciones en torno a las pulseras antimaltrato, las primarias del PSOE o la imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta, entre otros casos, así como ha señalado a la pareja del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

"Se tienen que llevar el castigo que merece un gobierno corrupto", ha apostillado, al tiempo que ha cuestionado las fórmulas de campaña del PSOE, que, a su juicio, dan "vergüenza ajena" por los bailes de Sánchez en mitines o lemas como 'La fuerza del amor' y, recientemente, 'La fuerza de las mujeres': "Será la fuerza de la UCO, será la fuerza de la Fiscalía General del Estado, será la fuerza de la Audiencia Nacional".

De este modo, Tellado ha asegurado que el PSOE es un partido "con la lengua fuera, completamente desfondado y en cuadro", el cual no puede defender sus ocho años de gobierno en los que ha llevado a cabo una gestión "negligente" y con una "incompetencia que mata", ha dicho, para referirse a los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz.

Frente a todo ello, ha reivindicado a Feijóo como una persona con experiencia en gestión y "el líder que España necesita para salir de esto sin fondo que ha significado el sanchismo". Así, ha expresado su confianza en que será el futuro presidente del Gobierno, si bien ha llamado a no dar las elecciones por ganadas, de manera que ha reclamado la movilización de los militantes.

"El 29 de noviembre nos toca a nosotros hacer historia por España, echar a Sánchez, traer a Feijóo al gobierno de España y cambiar la historia de nuestro país. Es una tarea histórica, nos corresponde a nosotros, no podemos fallar", ha sentenciado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 15 de noviembre

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta lotería. Revísela ahora mismo

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 15 de noviembre

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Pedro Sánchez, presentará este domingo en Alcorcón el programa electoral del PSOE. Alberto Núñez Feijóo participará en un mitin en Santander; Santiago Abascal estará en Cornellà de Llobregat; y Ada Colau, en Zaragoza

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Canarias rescata a 2.500 migrantes en un fin de semana y bate el récord histórico de acogida en 30 años

El auxilio a los migrantes satura las infraestructuras de acogida insulares y deja a cientos de personas hacinadas en el puerto de La Estaca

Canarias rescata a 2.500 migrantes en un fin de semana y bate el récord histórico de acogida en 30 años

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 15 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 15 noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo condena la agresión a su cabeza de lista en Guipúzcoa y Sánchez avanza medidas de su programa electoral

Consulta en PDF el programa electoral del PSOE para las elecciones generales: impuesto a fondos buitre, aborto blindado y rechazo al 5% en defensa

Quién elige a los jueces, hasta dónde llega el poder del Gobierno y cómo castigar a los corruptos: las propuestas electorales de los partidos para reformar la Justicia

De la rebelión al terrorismo: los otros delitos que podrían afrontar los miembros de Núcleo Nacional por su supuesto plan de “alzamiento armado”

Pedro Sánchez propone incorporar en el Código Civil la “unión de amistad” y una nueva prestación para el cuidado de los hijos: “Es un aperitivo de lo que tendremos”

ECONOMÍA

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

En qué consiste la “unión de amistad” que propone Pedro Sánchez: una figura para reconocer los derechos de quienes se cuidan sin ser pareja ni familia

El PSOE anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: destinar el 1% del PIB a vivienda social y un permiso retribuido de cuatro semanas para el cuidado de los hijos

Cuánto gana Rufián como diputado y portavoz de ERC: su sueldo supera los 139.000 euros brutos al año

Comer sano sale caro: los tomates y otras hortalizas suben sus precios un 20% y las fresas, las frambuesas y los arándanos cuestan un 54% más que hace un año

Así se hundió la vivienda pública en España del 60% de los años 80 al 3,5% actual: es uno de los países europeos con menor parque social inmobiliario

DEPORTES

España - Inglaterra, en directo el partido de la Nations League: Nico Williams vuelve a enganchar a La Roja al duelo

España - Inglaterra, en directo el partido de la Nations League: Nico Williams vuelve a enganchar a La Roja al duelo

España rinde homenaje a las víctimas del accidente ferroviario y a Jesús de Miguel

Nico Williams, sobre el problema con la vivienda: “Mis padres, a veces, no podían pagar el alquiler. Hay que arreglarlo”

Así ha sido el primer partido del Tenerife tras la muerte de Jesús de Miguel: cuatro psicólogos y un homenaje al jugador

A qué hora y dónde ver el partido de la Nations League entre España e Inglaterra: será un encuentro por el primer puesto