33-28. El Ángel Ximénez corta su racha de tres derrotas ante el colista Morrazo

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Córdoba, 14 nov (EFE).- El Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil logró este sábado su primera victoria de la temporada en el pabellón Alcalde Miguel Salas al imponerse al Frigoríficos del Morrazo (33-28) en la novena jornada de la Liga ASOBAL, en un partido que el colista dominó en el arranque y que los cordobeses rompieron tras el descanso, con nueve goles de Mario Dorado y trece paradas de Matej Asanin.

El conjunto gallego, con Nemanja Pestic como referencia, llegó a mandar 3-5 (min. 10) en los primeros compases del partido, pero Pablo Simonet, Dorado y Paco Bernabéu dieron la vuelta al marcador (6-5) y el duelo avanzó igualado hasta el 10-10 de Samuel Pereiro (min. 21).

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Desde ahí los locales ya no cedieron la ventaja: Tiago Sousa, Nicolás Bonanno, Quim Rocas y David Estepa los colocaron 14-12 (min. 27), Martín Gayo recortó tras el tiempo muerto visitante y Dorado, de siete metros, firmó el 15-13 del descanso a dieciséis segundos del intermedio.

En la reanudación, el Ángel Ximénez abrió brecha con un parcial de 6-1, con dos goles seguidos de Simonet y otros dos buenas paradas de Asanin, hasta el 22-15 (min. 38), una renta que Bonanno elevó a ocho tantos (24-16) con un lanzamiento desde su propio campo en el minuto 42.

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El Frigoríficos del Morrazo reaccionó con Juan Carlos Quintas, Manuel Pérez y Martín Fuentes (24-19, min. 46), y con las paradas de Mateo Pallas, pero no logró bajar de los cinco goles de diferencia, porque Dorado y Tiago Sousa, que acabó con seis tantos sin fallos, sostuvieron a los pontanos hasta el 33-26 a falta de dos minutos, antes de que Quintas y Pérez cerraran el marcador.

- Ficha técnica:

33 - Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil (15+18): Matej Asanin (p); Daniel Esteves Vieira (3), Dani Serrano (4), Nicolás Bonanno (2), Paco Bernabéu (1), Mario Dorado (9) y Tiago Sousa (6) -siete inicial-, Álvaro de Hita (ps), Pablo Simonet (5), Antonio Cabello, Raúl Caro, Guilherme Linhares, Youssef Laoloua, Quim Rocas (1), David Estepa (2) y Alejandro Sánchez.

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28 - Frigoríficos del Morrazo (13+15): Ivan Panjan (p); Martín Gayo (1), Pelle Motzkus Boesen (3), Nemanja Pestic (6), Hugo Vila (3), Arnau Fernández (3) y Juan Carlos Quintas (3) -siete inicial-, Mateo Pallas (ps), Samuel Pereiro (2), Manuel Pérez (3), Martín Fuentes (2), Marcell Csaba Ludman, Javier García, Pablo Castro, Santi López (1) y Ángel Jesús Rivero (1).

Parciales cada cinco minutos: 1-2, 3-4, 7-7, 9-9, 12-10, 15-13 (descanso); 19-15, 22-16, 24-18, 26-21, 29-24 y 33-28 (final).

Árbitros: Jordi Ausas Busquets y Miquel Florenza Virgili. Excluyeron al local Tiago Sousa y a los visitantes Pelle Motzkus Boesen, Juan Carlos Quintas, Hugo Vila y Martín Gayo. Mostraron tarjeta amarilla al local Daniel Esteves Vieira y al visitante Nemanja Pestic.

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Incidencias: Partido de la novena jornada de la Liga ASOBAL disputado en el pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil. EFE

ajc/agr/jl