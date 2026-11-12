Feijóo pedirá a la Abogacía del Estado estudiar qué responsabilidad penal tendría Sánchez si deja "pufo" en las cuentas

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que si llega al Palacio de la Moncloa pedirá a la Abogacía del Estado estudiar qué responsabilidad penal tendría el Gobierno de Pedro Sánchez en caso de que se demuestre que ha dejado un "pufo" y "falseó" las cuentas públicas.

En una entrevista en 'El Hormiguero', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha señalado que, en más de tres años sin Presupuestos Generales del Estado, Pedro Sánchez ha "gastado un billón de euros" sin autorización de las Cortes. "Y además no sabemos en lo que se lo ha gastado", ha enfatizado.

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Al ser preguntado qué puede pasar si gobierna el PP cuando abra la caja y vea los números, el líder de los 'populares' ha explicado que van a ver "cuál es la situación de los números reales" y "contarán a la gente la verdad". A su entender, un Gobierno no puede dejar "un pufo" y "no pasa nada".

Por eso, ha dicho que pedirá a la Abogacía del Estado que "estudie un supuesto": "en los supuestos de falsedad en la contabilidad pública, qué tipo de responsabilidad penal se le puede exigir al político causante de esa falsedad". Según ha añadido, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "ya les mintió con un déficit oculto de 30.000 millones", "más otros 30.000" que se le debían a las eléctricas.

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PIDE UN GOBIERNO "SÓLIDO" QUE SEPA "LO QUE ES LA GESTIÓN"

A pocos más de dos semanas para las elecciones generales, Feijóo ha avanzado que pedirá a los españoles un Gobierno "sólido", "con experiencia", que "haya hecho Presupuestos" y que "sepa lo que es la gestión de la Administración General del Estado y sus empresas públicas". "Y al frente un presidente gestor", ha manifestado.

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Asimismo, el líder del Partido Popular ha justificado el acuerdo que ha sellado su partido con Vox para mantener la mayoría absoluta en la Cámara Alta, tras el pacto de PSOE, Frente Amplio y fuerzas territoriales de izquierdas.

"No hemos hablado para nada, ni un minuto, de coalición, de gobierno, de cargos, de vicepresidentes. Cero. Por lo tanto, yo no le voy a mentir. A ver el señor Abascal a mí no me ha pedido nada, es que no ha salido ni en la conversación", ha manifestado.

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En cualquier caso, ha indicado que en el caso de que fuese "necesario" un pacto entre PP y Vox, "va a haber mucho menos que repartir" porque él no va a tener "22 ministros" ni "700 asesores" en el Gobierno como Pedro Sánchez.

Feijóo ha afirmado que deben "resetear" el país. "Estamos en una situación de un precipicio y yo solo tengo un mandamiento: por encima del PP, por encima de su candidato, solo hay una cosa, que es España. No hay más".

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Al ser preguntado qué le negaría a Abascal aunque le cueste la Moncloa, Feijóo ha indicado que la experiencia con Vox en las CCAA en la primera legislatura "no fue buena" pero en esta segunda "está siendo buena". Según ha añadido, hicieron un "marco" y Vox "está cumpliendo con sus consejeros", "se están aprobando los presupuestos" y "hay estabilidad en el Gobierno".

Tras señalar que el objetivo es el cambio de Gobierno para desalojar a Pedro Sánchez de Moncloa, ha admitido que si no consigue una mayoría para poder gobernar, la tendrá que "completar". "Y ahí estoy convencido de que Vox va a tener un objetivo, que es que haya un cambio de Gobierno en España. Lo dice en todos los mítines y en todas sus actuaciones. A mí también me lo ha dicho, pero no hemos avanzado ni un milímetro después", ha relatado.

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Ante las elecciones generales, se ha mostrado convencido de una victoria del PP. "Voy a ganar y voy a gobernar", ha proclamado, para agregar que si en ese caso Pedro Sánchez deja de liderar el PSOE sería "una excelente noticia" tanto para el PSOE como para España.

CREE QUE EL SISTEMA ELECTORAL ESPAÑOL "ES SEGURO"

Al ser preguntado si cree que el sistema electoral es seguro, después de la polémica con la 'Ley de Nietos', Feijóo ha señalado que él cree que el sistema electoral español "cumple las garantías de un sistema electoral de los países más exigentes de Europa". "Y, por tanto, sí creo que es seguro", ha enfatizado.

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Eso sí, el jefe de la oposición ha reconocido que "siempre hay ventanas de oportunidad para hacer fraudes". "Ahora yo no quiero sembrar la duda sobre una modificación del resultado electoral mediante un amaño electoral", ha dicho, para añadir que él no dispone de información para ello y pretende "ser el presidente de todos".

"PUENTE SIGUE COBRANDO DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO"

Feijóo ha afirmado que el segundo accidente ferroviario, el de Urda, se podía "haber evitado" y ha subrayado que desde la tragedia de Adamuz a la de Urda ha habido una "negligencia continuada" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

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Además, ha señalado que al ministro de Transportes, Óscar Puente, le "dimitieron las encuestas" pero ha destacado que sigue siendo diputado. "Sigue cobrando de la Diputación Permanente del Congreso", ha apostillado, para denunciar que antes de irse se aprobó una "gratificación para los directivos de Adif".

Ante el hecho de que Carlos Mazón tardara un año en presentar su dimisión por la dana en Valencia, el presidente del PP ha recalcado que la competencia de la dana era del Gobierno de España, que tenía que haber declarado la emergencia nacional. "El señor Sánchez se fue, como en Paiporta, y le dejó el marrón al presidente de la Generalitat", ha aseverado, para añadir que el jefe del Ejecutivo no ha dimitido por los accidentes de tren.

UNA "CLOACA" EN EL MÓVIL DE SÁNCHEZ QUE LE "COMPROMETE"

Ante la situación de Ceuta, tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio, Feijóo ha afirmado que hay unos 15.000 "invasores" aún en la ciudad y "los retornos son voluntarios". "No se ha hecho prácticamente ningún expediente de retorno", ha criticado.

En cuanto a si cree que el comportamiento de Sánchez se debe a que Marruecos tiene información comprometida de él, Feijóo ha indicado que el presidente del Gobierno "no es libre en relación a este asunto".

"Es evidente que en el móvil de Sánchez tiene que haber alguna cloaca que comprometa la independencia del presidente del Gobierno en relación con Marruecos porque es la única explicación racional", ha aseverado.

Feijóo ha dicho estar convencido de que Sánchez ha adelantado las elecciones para "suspender las investigaciones" abiertas en los sumarios, tanto sobre la corrupción como sobre "la invasión" de Ceuta. A su entender, tienen un "miedo atroz" a sentarse delante de un juez.

REUNIÓN DE KOLDO GARCÍA CON EL ABOGADO DEL PP

Al ser preguntado qué credibilidad da a la declaración del exasesor ministerial Koldo García asegurando que el abogado del PP le ofreció en una reunión hasta un millón de euros si le daba información contra Pedro Sánchez, Feijóo ha replicado: "¿Usted cree que al señor Koldo le ofrecen un millón de euros y no lo va a acoger?".

Dicho esto, ha negado ese extremo. "En el PP no hay nadie que tenga ninguna autorización en hablar en nombre de mi partido", ha zanjado, para recordar además que su partido solicitó 30 años de prisión para Koldo García.