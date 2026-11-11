Vox pide actuar antes de que la inmigración "cambie los barrios" y señala la 'okupación' como causa de inseguridad

11/11/2026 El portavoz nacional de Inmigrtación de Vox, Samuel Vázquez (centro), con miembros de la formación en Segovia, ante el edificio con una vivienda okupada POLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN SOCIEDAD

Guardar

El portavoz nacional de Vox en materia de Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, ha pedido actuar con una política que evite que la inmigración cambie el carácter de los barrios, y ha acusado a la 'okupación' como un motivo del aumento de inseguridad en esas zonas urbanas.

En declaraciones a los medios en Segovia, Vázquez ha expresado su solidaridad con los trabajadores que sufren "violencia por parte de las milicias de Pedro Sánchez" en una huelga general que ha atribuido a una convocatoria del Gobierno "contra su propio pueblo".

PUBLICIDAD

También ha tenido un recuerdo para los afectados por el temporal de lluvias.

Como candidato por Ávila, ha señalado que las borrascas Bruna y Charles han golpeado el sur de la provincia, en el Valle del Tiétar, donde Piedralaves ha sido desalojado, y ha deseado que la jornada concluya con normalidad.

PUBLICIDAD

Sobre el mensaje que quiere transmitir Vox durante la campaña electoral, ha resumido la propuesta en tres ideas: remigración, desregulación y prioridad nacional.

"Los barrios no pueden dejar de ser nuestros barrios", ha expresado, "ni que se impongan dinámicas sociales y culturas distintas a las heredadas de generaciones anteriores".

PUBLICIDAD

En este sentido, ha vinculado esa política con la situación de los jóvenes de Segovia, que "se marchan por falta de oportunidades", al tiempo que ha criticado a quienes presumen de sustituirlos por personas llegadas de fuera para trabajar en la ciudad.

Su formación, ha asegurado, quiere "crear las condiciones para que ningún joven tenga que irse, para que regresen los que ya se han marchado y para que nazcan más segovianos".

PUBLICIDAD

En cuanto a la 'desregulación', ha reclamado "dejar de masacrar a impuestos a los trabajadores" y ha cuestionado el destino del dinero público y ha aludido a personas que "acaban colocados" en empresas públicas como Renfe, a las que ha relacionado con las muertes en los accidentes ferroviarios.

Según ha explicado, ambas medidas desembocan en el lema de campaña.

Para ilustrar la "prioridad nacional", ha puesto el ejemplo de un concurso público de vivienda protegida, que ninguno de los presentes entregaría a una persona de fuera antes que a su propio hermano.

PUBLICIDAD

Ha sostenido que "la prioridad nacional no es odio a lo de fuera, es amor a lo de dentro", y ha añadido que "cualquier sociedad protege primero a los suyos".

En esa línea de "'okupación' e inseguridad en los barrios", Vázquez ha afirmado que muchos segovianos creen que el problema no les afecta porque aún no hay en la ciudad el impacto que ha tenido en otros territorios.

PUBLICIDAD

A este respecto, ha empleado el término "invasión migratoria" para referirse al fenómeno y ha sostenido que perjudica sobre todo a los barrios obreros.

Por último, ha sostenido que esa situación no se percibe primero "en los palacios de cristal donde vive Irene Montero", sino "en los barrios donde trabaja la gente humilde".

PUBLICIDAD