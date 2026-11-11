Espana agencias

Vox: la huelga la convoca el Gobierno y la secundan unos sindicatos a los que paga

Guardar

Mansilla de las Mulas (León), 11 nov (EFE).- El portavoz de Economía, Energía y Desregulación de Vox, José María Figaredo, ha afirmado este miércoles que la huelga general es una protesta "convocada por el Gobierno" de Pedro Sánchez y secundada por unos sindicatos que "reaccionan y responden ante quien les paga".

Figaredo ha hecho estas declaraciones a los periodistas durante su visita a la Feria de San Martín de Mansilla de las Mulas, en León, donde ha contrapuesto el trabajo del sector primario, como el de este evento agroalimentario, con el de los sindicatos, "que pueden permitirse no trabajar porque han multiplicado sus ingresos con motivo de las subvenciones que reciben", y ha matizado que "eso puede cambiar".

PUBLICIDAD

"Tenemos unos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, que antes de que Pedro Sánchez llegase a La Moncloa cobraban 8 millones de euros y que ahora cobran 32. Se ha multiplicado por cuatro su facturación. Ningún autónomo, ninguna empresa, ningún trabajador ha multiplicado por cuatro sus ingresos. Los sindicatos sí y los sindicatos reaccionan y responden ante quien les paga, que es Pedro Sánchez", ha mantenido.

Asimismo, ha criticado los cortes de tráfico registrados durante la jornada porque han perjudicado, ha dicho, a quienes querían trabajar, especialmente a los autónomos, "que si un día no trabajan, no facturan".

PUBLICIDAD

En relación con la proximidad del inicio de la campaña electoral para las elecciones generales, Figaredo ha puesto como modelo la labor realizada en la Junta de Castilla y León, donde gobiernan PP y Vox, y ha defendido la necesidad de reducir la "presión reguladora y normativa tanto europea, nacional como autonómica".

A su juicio esa presión es la que está "tratando de acabar con el futuro de estas poblaciones que durante años sustentaron a gran parte de la población española", por lo que ha abogado por potenciar las fortalezas del mundo rural mediante la combinación de una agricultura fuerte con el impulso de un turismo continuado ligado al Camino de Santiago. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Huelga general en España, en directo: varios heridos y detenciones tras cargar los antidisturbios contra los manifestantes en la Gran Vía

Los convocantes califican de “éxito absoluto” el parón y llaman a llenar las calles esta tarde

Huelga general en España, en directo: varios heridos y detenciones tras cargar los antidisturbios contra los manifestantes en la Gran Vía

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 11 noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 11 noviembre

Prescripción de deudas con Hacienda: así funciona el plazo de cuatro años y sus excepciones

El artículo 66 de la norma fiscal establece dos plazos distintos, uno para determinar la obligación y otro para exigir su cobro, con interrupciones que el Tribunal Supremo ya delimitó

Prescripción de deudas con Hacienda: así funciona el plazo de cuatro años y sus excepciones

Fran Rivera rompe su silencio tras la ruptura de Tana y Roca Rey: “Lo han intentado y no ha podido ser”

El diestro reaparece junto a Lourdes Montes en Sevilla para pedir respeto por su hija, restar dramatismo al fin del romance y reflexionar sobre el futuro taurino de su saga

Fran Rivera rompe su silencio tras la ruptura de Tana y Roca Rey: “Lo han intentado y no ha podido ser”

El aislamiento de las ventanas es más importante de lo que crees: dos arquitectos explican por qué un vidrio frío afecta a toda la casa

Conviene comprobar de forma separada el aislamiento térmico, la protección frente al ruido y el factor solar del acristalamiento, ya que se trata de datos distintos que responden a necesidades diferentes de la vivienda

El aislamiento de las ventanas es más importante de lo que crees: dos arquitectos explican por qué un vidrio frío afecta a toda la casa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los sindicatos denuncian violencia policial en los actos de la huelga en Madrid y avanzan medidas legales: “Han estado haciendo de piquete empresarial”

Los sindicatos denuncian violencia policial en los actos de la huelga en Madrid y avanzan medidas legales: “Han estado haciendo de piquete empresarial”

El dato del consumo eléctrico que es termómetro y “señal inequívoca” del seguimiento de una huelga general: ¿un miércoles con demanda de domingo?

Comercios cerrados y tapiados en Madrid “por motivos de seguridad” en la huelga general por la vivienda

Qué son los piquetes informativos: ¿tienen el derecho de impedirte ir al trabajo si no quieres hacer huelga general?

Así está el tráfico en España por la huelga general: los piquetes cortan varias autovías de acceso a Madrid y al Parc Logístic de Barcelona y provocan retenciones en la circulación

ECONOMÍA

Huelga general en España, en directo: varios heridos y detenciones tras cargar los antidisturbios contra los manifestantes en la Gran Vía

Huelga general en España, en directo: varios heridos y detenciones tras cargar los antidisturbios contra los manifestantes en la Gran Vía

Prescripción de deudas con Hacienda: así funciona el plazo de cuatro años y sus excepciones

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre

Los piquetes provocan cortes en la A-2 y Ronda Litoral y bloquean centros como Mercabarna

DEPORTES

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico