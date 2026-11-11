Vox: la huelga la convoca el Gobierno y la secundan unos sindicatos a los que paga

Guardar

Mansilla de las Mulas (León), 11 nov (EFE).- El portavoz de Economía, Energía y Desregulación de Vox, José María Figaredo, ha afirmado este miércoles que la huelga general es una protesta "convocada por el Gobierno" de Pedro Sánchez y secundada por unos sindicatos que "reaccionan y responden ante quien les paga".

Figaredo ha hecho estas declaraciones a los periodistas durante su visita a la Feria de San Martín de Mansilla de las Mulas, en León, donde ha contrapuesto el trabajo del sector primario, como el de este evento agroalimentario, con el de los sindicatos, "que pueden permitirse no trabajar porque han multiplicado sus ingresos con motivo de las subvenciones que reciben", y ha matizado que "eso puede cambiar".

PUBLICIDAD

"Tenemos unos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, que antes de que Pedro Sánchez llegase a La Moncloa cobraban 8 millones de euros y que ahora cobran 32. Se ha multiplicado por cuatro su facturación. Ningún autónomo, ninguna empresa, ningún trabajador ha multiplicado por cuatro sus ingresos. Los sindicatos sí y los sindicatos reaccionan y responden ante quien les paga, que es Pedro Sánchez", ha mantenido.

Asimismo, ha criticado los cortes de tráfico registrados durante la jornada porque han perjudicado, ha dicho, a quienes querían trabajar, especialmente a los autónomos, "que si un día no trabajan, no facturan".

PUBLICIDAD

En relación con la proximidad del inicio de la campaña electoral para las elecciones generales, Figaredo ha puesto como modelo la labor realizada en la Junta de Castilla y León, donde gobiernan PP y Vox, y ha defendido la necesidad de reducir la "presión reguladora y normativa tanto europea, nacional como autonómica".

A su juicio esa presión es la que está "tratando de acabar con el futuro de estas poblaciones que durante años sustentaron a gran parte de la población española", por lo que ha abogado por potenciar las fortalezas del mundo rural mediante la combinación de una agricultura fuerte con el impulso de un turismo continuado ligado al Camino de Santiago. EFE

PUBLICIDAD