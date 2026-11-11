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Vox anuncia que Abascal no volverá a ceder su imagen y discurso en exclusiva, tras los cortes de 'La Revuelta'

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Vox ha anunciado este miércoles que el líder de la formación, Santiago Abascal, no volverá a ceder su imagen y su discurso en exclusiva, tras los cortes en la entrevista concedida el lunes a 'La Revuelta' de TVE.

Los de Santiago Abascal están molestos por la edición de la entrevista, que prescindió de 40 minutos en los que se excluyeron "mensajes muy importantes sobre sanidad, defensa de lo público o energía", entre otros asuntos, según denuncia Vox. El partido asegura que acordó "de buena fe" con la productora El Terrat y TVE la entrega de la entrevista completa o su publicación íntegra.

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"Incumpliendo también lo acordado, el recorte se hizo sin que Vox tuviera opción de señalar qué tramos eran de mayor o menor interés para el espectador", ha explicado la formación. "El resultado es que el ente público está secuestrando 40 minutos de respuestas de nuestro candidato cuando deberían ser de dominio público", agrega Vox, que exige la entrega del bruto y su publicación de forma "inmediata". "Mientras ese material siga en sus manos, Vox queda expuesto a la manipulación que puedan hacer del contenido no publicado", alerta.

Además, Vox afirma que 'La Revuelta' incumplió "su compromiso de no cambiar la naturaleza y formato habitual del programa", lo que les obliga a "adoptar medidas para que no se repita" lo que consideran un "perjuicio" y un "atropello".

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Así las cosas, han anunciado en un comunicado que Abascal no acudirá a ningún programa que pretenda tener un control "en exclusiva" de las respuestas, y que se reserve de cualquier modo el derecho a editar imagen y contenido, hacer los cortes y publicaciones que quiera, publicar en contenido total o parcialmente sin que el partido "tenga al menos el mismo y recíproco derecho, respecto de la imagen y el contenido".

El primer contenido afectado será la entrevista que Abascal iba a conceder al creador del contenido Jordi Wild y que iba a grabarse este miércoles. Vox ha decidido suspenderla, pero ha aclarado que no atribuye al creador del contenido "incumplimiento" alguno, "sino solo la urgencia de proteger la reputación de Vox y sus candidatos en período electoral.

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