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Vientos huracanados en tres islas de Canarias, más de 30 grados en las dos capitales

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Las Palmas de Gran Canaria, 11 nov (EFE).- Las primeras 14 horas del paso de la borrasca Charles por Canarias han dejado vientos huracanados en la cumbre de tres islas, hasta 72 litros de lluvia por metro cuadrado en Parque Nacional del Teide y, al mismo tiempo, calor veraniego en pleno noviembre en las dos capitales del archipiélago.

De acuerdo con la última información que ha facilitado el Gobierno de Canarias, el viento ha ido perdiendo algo de intensidad con el paso de las horas, lo que ha permitido rebajar la alerta máxima activada en La Palma y las cumbres de Tenerife a solo alerta.

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En cambio, las lluvias en La Palma están siendo aún más copiosas de lo esperado y preocupa, sobre todo, la situación del barranco de Las Angustias, la salida natural al mar de la Caldera de Taburiente.

Por ello, en esa isla acaba de activarse una alerta de inundaciones, a la espera de cómo evolucione la situación.

También se están recogiendo cantidades muy importantes de agua en poco tiempo en Las Cañadas, en el Parque Nacional del Teide.

Estos son algunos de los registros que deja hasta las 15.00 horas de este miércoles la borrasca Charles en Canarias, según la Agencia Estatal de Meteorología.

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148 Km/h en Izaña, cumbres de Tenerife

130 Km/h en el Alto Igualero, La Gomera

124 Km/h en Tejeda, cumbre de Gran Canaria

117 Km/h en el aeropuerto de La Palma

72,2 litros/m2 en Las Cañadas del Teide, Tenerife

55,9 litros/m2 en el aeropuerto de La Palma

45,6 litros/m2 en Hermigua, La Gomera

42,9 litros/m2 en la Vega de San Mateo, Gran Canaria.

31,7 grados en Las Palmas de Gran Canaria.

30,6 grados en Santa Cruz de Tenerife.

29,7 grados en Arucas (Gran Canaria).

29,1 grados en el Valle de la Orotava. EFE

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