Una persona detenida en una sentada ante la sede de la Caixa en Pamplona

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Pamplona, 11 nov (EFE).- Una persona ha sido detenida por la Policía Nacional en una sentada que ha tenido lugar este miércoles ante la puerta de la sede de la Caixa en Pamplona, según ha informado la Delegación del Gobierno en Navarra.

Hacia las 7:45 horas un grupo de personas, convocadas por el sindicato LAB en el marco de la jornada de huelga general, se ha sentado delante la puerta principal de acceso a las oficinas en la avenida Carlos III, de donde han sido desalojadas posteriormente por agentes de la Policía Nacional, momento en el que se ha producido la detención.

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El objeto de la protesta, según se ha indicado al inicio de la misma, era denunciar la especulación del sector bancario con la vivienda y en concreto se ha explicado que se había elegido esta entidad porque es "la que especula con mayor número de viviendas".

Los piquetes informativos que desde primeras horas tienen lugar en diferentes puntos de la Comunidad Foral están causando algunas afecciones al tráfico en la ronda de Pamplona, a la altura de Mendillorri por la quema de contenedores, y en la N-121-A entre Lesaka y Elizondo por cortes puntuales de la circulación, según informa la Policía Foral.

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En la capital navarra en algunos barrios ha habidos algunos cortes de vías por el vuelco de contenedores y vallas, según indica la Policía Municipal. EFE