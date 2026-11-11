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Una lluvia menos intensa da un respiro a los aforos de los ríos del norte de Cáceres

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Mérida, 11 nov (EFE).- La intensidad de las lluvias se ha reducido en estas últimas horas en el norte de la provincia de Cáceres, en alerta roja por fuerte precipitaciones, lo que da una tregua a los aforos de los ríos, pues solo uno presenta aún aviso naranja.

En concreto, el aforo del río Tiétar a su paso por la localidad de Valverde de la Vera, en aviso rojo (situación hidrológica peligrosa por posible inundación de zonas limítrofes al cauce) durante esta pasada medianoche, ha pasado a naranja, según datos del sistema de Información Hidrológica (SAIH) del Tajo.

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Además, han decaído del nivel amarillo (riesgo potencial de peligrosidad), los aforos del río Tiétar en Talayuela, el río Jerte en El Torno y el río Rivera de Gata en Moraleja.

Los aforos de los ríos del norte de Cáceres, especialmente Tiétar y Jerte, se han reducido al registrarse menos lluvias asociadas a las borrascas Bruna y Charles.

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De hecho, en las últimas horas ninguna localidad cacereña registra precipitación acumulada por encima de los 10 litros por metro cuadrado.

Por contra, el paso de ambas borrascas comienzan a percibirse en la provincia de Badajoz, pues tres de sus localidades (Puebla de Obando, Llerena y Monesterio) lideran la lista de municipios extremeños con más lluvia, aunque en ningún caso con valores por encima de los 20 l/m2.

Se mantiene cortada la carretera CC-146 en Zarza la Mayor y la CC-224, a la altura del Puerto de Honduras, por un salto de agua que cruza la calzada a la altura del kilómetro 15, mientras que en el 18,8 se ha producido un desprendimiento de terreno próximo a la vía.

A ellas se ha sumado en las últimas horas el corte de tráfico en el cruce de la EX-108 con la CC-152, próximo al término municipal de Moraleja (Cáceres) por un salto de agua sobre la calzada.

A pesar del alivio de lluvias, la Junta de Extremadura mantiene la alerta roja el norte de Cáceres, y en naranja en todo el territorio extremeño, así como la suspensión de las clases en todos los centros educativos de la región este miércoles.

También se ha cancelado el servicio de transporte público por carretera, así como la actividad en los centros de día y de mayores en la zona norte de la provincia de Cáceres.

Las medidas afectan a cerca de 80 municipios y 69.400 personas.

Además, el Ejecutivo regional mantiene el Plan Territorial de Protección Civil, en situación operativa 1, decisión que se suma a la adopción del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, también en situación operativa 1. EFE

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