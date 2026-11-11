Un piquete irrumpe en un programa de RTVE Cataluña en su emisión en directo

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Barcelona, 11 nov (EFE).- Un piquete formado por medio centenar de personas ha entrado en el centro de RTVE en Barcelona, en la calle Roc Boronat, hacia las 8 de esta mañana y ha accedido al plató del programa 'Cafè d'idees', que en ese momento se estaba emitiendo en directo.

Según han informado los Mossos, estas personas, que iban encapuchadas o con la cara tapada, han desplegado pancartas reivindicativas relacionadas con la huelga general, hecho que ha provocado el corte de la emisión.

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Varias dotaciones de los Mossos d’Esquadra se han personado en el lugar y, minutos más tarde, las personas han abandonado el estudio y el programa se ha podido volver a emitir, sin más incidentes.

'Cafè d'idees' es un magacín de actualidad presentado por Gemma Nierga que se emite simultáneamente en catalán por La 2 y Ràdio 4. EFE.