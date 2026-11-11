Un 41 % de los trabajadores de la mañana en Cantabria secundan la huelga, según UGT y CCOO

Guardar

Santander, 11 nov (EFE).- Un 41 por ciento de los trabajadores que están en los turnos de mañana en Cantabria han secundado la huelga general de este 11 de noviembre, según los datos facilitados por los sindicatos convocantes, UGT y CCOO, que precisan que, sobre todo, el seguimiento ha sido en el sector industrial.

Desde la CEOE-Cepyme no han aportado datos de seguimiento de la huelga, pero la patronal asegura en una nota de prensa que la información facilitada por sus socios -unas 1.700 empresas- apunta a "normalidad en la mayor parte de los centros de trabajo y en la mayoría de las empresas y sectores".

PUBLICIDAD

"Salarios, vivienda y precios" es el lema de esta huelga, que a nivel nacional convocan ambas organizaciones y el Sindicato de Inquilinas, y en Cantabria se ha iniciado "sin incidentes destacables".

Los piquetes informativos en Cantabria han estado, a primera hora de la mañana, en las cocheras del servicio municipal de transportes urbanos de Santander, y sobre las 12.00 horas se prevé que confluyan en una concentración en plaza del Ayuntamiento de la capital cántabra.

PUBLICIDAD

Allí estarán los secretarios generales en Cantabria de UGT, Mariano Carmona, y CCOO, Rosa Mantecón, para atender a los periodistas. EFE