Todo el Parlamento andaluz se une en un "profundo dolor" ante el accidente de tren de Urda

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Sevilla, 11 nov (EFE).- La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha leído una declaración institucional, firmada por todos los grupos -PP, PSOE, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía- para expresar, en representación del pueblo andaluz, el "profundo dolor" por el accidente de tren de Urda (Toledo), en el que murieron 69 personas.

El accidente ferroviario, ha leído Mestre, "ha conmocionado a Andalucía y a toda España" y obliga a los grupos políticos "por encima de cualquier otra consideración" a poner en el centro de la cuestión a "las víctimas y sus familias".

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La declaración institucional añade que el día del accidente hubo quien salió de casa y nunca volvió, rompiendo así "proyectos, ilusiones y vidas" de forma inesperada como también se truncaron las vidas de quienes esperaban a las víctimas de los accidentes.

El accidente de Urda (Toledo), que se produjo en la línea que une Madrid con Andalucía, recuerda el siniestro también ferroviario que se produjo en Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero y donde murieron 46 personas, según el texto leído por la presidenta del Parlamento de Andalucía.

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"Dos accidentes en apenas unos meses que suman 115 víctimas mortales y que han dejado una profunda huella de dolor en nuestra sociedad", añade el texto, que subraya la "solidaridad y el compromiso de toda una sociedad" con el sufrimiento de las víctimas y familiares.

El Parlamento andaluz reconoce también la labor y expresa la "gratitud" hacia los profesionales de emergencia, sanitarios, psicólogos, forenses, fuerzas y cuerpos de seguridad, UME, Protección Civil, trabajadores ferroviarios, voluntarios y ciudadanos.

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"Su entrega, su profesionalidad y su humanidad han sido fundamentales en unos momentos de enorme dificultad", ha destacado Mestre, quien ha hecho una "mención muy especial" de los vecinos de Urda y de los municipios de su entorno por su ayuda a las víctimas del accidente.

La declaración del Parlamento establece que la seguridad de las personas "debe ser siempre una prioridad absoluta" y destaca la importancia de que las redes de emergencias estén "perfectamente preparadas, formadas y coordinadas", de modo que exhorta a "todas las administraciones e instituciones públicas" a trabajar "desde la cooperación, la lealtad y el compromiso para evitar que hechos de esta gravedad vuelvan a repetirse".EFE

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