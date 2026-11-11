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Tellado dice que la huelga ha sido un fracaso y el "último pago" de sindicatos a Sánchez

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Guadalajara, 11 nov (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado ha afirmado este miércoles que “a estas horas ya podemos decir que la huelga ha sido un auténtico fracaso” y ha afirmado que “probablemente es el último servicio de los sindicatos a Pedro Sánchez, el pago de la última letra por el trato recibido a lo largo de los últimos años”.

Lo ha dicho en Guadalajara donde ha participado en un acto horas antes de arrancar la campaña de las generales del 29N acompañado del presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Nuñez, la número uno al Congreso por la provincia, Itziar Asejo, y el presidente del PP en la provincia, Lucas Castillo.

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A los asistentes les ha dicho que “habéis decidido no hacer huelga como la inmensa mayoría de los españoles, muy para el pesar del presidente del gobierno y de los convocantes”.

Tellado ha afirmado que “a estas horas ya podemos decir que la huelga ha sido un auténtico fracaso” y ha afirmado que “probablemente es el último servicio de los sindicatos a Pedro Sánchez, el pago de la última letra por el trato recibido a lo largo de los últimos años”.

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El secretario general del PP ha asegurado que “estamos a poco más de 24 horas de que arranque la campaña electoral, 24 horas para que empiece probablemente la campaña electoral más importante de la democracia en nuestro país”.

Ha insistido en que “no son unas elecciones más, son las que decidirán si España sigue cuesta abajo de la mano del gobierno de Pedro Sánchez o si España vuelve a ponerse en marcha, si España se resetea y empezamos a construir entre todos un futuro mejor, un futuro distinto para nuestro país”, ha afirmado.

“Que se queden con ellos sus piquetes, nosotros nos quedamos con los verdaderos trabajadores que han levantado y levantan este país todos los días”, ha agregado, criticando nuevamente que los sindicatos no se hayan movilizado en ocho años y lo hagan ahora en una “huelga electoral”.

Tellado ha señalado que España necesita un cambio de todo, incluido “moral” y criticando que el presidente del Gobierno no haya asistido al funeral de Urda, faltando al respeto de las víctimas.

Ha comenzado su intervención mandando un abrazo y recuerdo para el presidente de NNGG de Vizcaya y el coordinador general de nuevas generaciones de Vizcaya "que fueron agredidos hoy defendiendo nuestra sede en Baracaldo cuando unos encapuchados intentaron romper la cristalera de nuestra sede”, si bien ha precisado que han sido atendidos por los servicios sanitarios y solo presentan lesiones leves. EFE

brl/lsy/jlp

(foto)

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