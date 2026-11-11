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Tellado acusa al Gobierno de estar "desesperado" y "hacer campaña" con los Consejos de Ministros extraordinarios

09/10/2026 El secretario general y director de campaña del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 9 de octubre de 2026, en Madrid (España). Tellado ha comparecido ante los medios tras la primera reunión del Comité de Campaña del Partido Popular para los comicios del 29 de noviembre (29N). POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
09/10/2026 El secretario general y director de campaña del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 9 de octubre de 2026, en Madrid (España). Tellado ha comparecido ante los medios tras la primera reunión del Comité de Campaña del Partido Popular para los comicios del 29 de noviembre (29N). POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado este miércoles al Gobierno de estar "desesperado" y de utilizar los Consejos de Ministros extraordinarios previstos antes de las elecciones generales del 29 de noviembre para "hacer campaña electoral".

"Lo que no han hecho en ocho años no lo pueden hacer ahora en ocho días", ha advertido Tellado en una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa', en Telecinco, después de que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunciara que el Gobierno celebrará dos reuniones extraordinarias del Consejo de Ministros, los próximos viernes 13 y 20 de noviembre, para aprobar medidas sociales que "mejoren y refuercen" el Estado del bienestar.

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Estas dos reuniones se sumarán a los Consejos de Ministros ordinarios previstos para los martes 17 y 24 de noviembre. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había avanzado que el Ejecutivo convocaría sesiones extraordinarias para aprobar medidas sociales relacionadas con asuntos que habían quedado pendientes.

Ante este anuncio, Tellado ha considerado que el Gobierno está "en campaña electoral" y "desesperado", por lo que, a su juicio, utilizará "todos los resortes a su alcance para hacer campaña". "Poca credibilidad", ha sentenciado el 'popular'.

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PROFESIÓN DE RIESGO PARA POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES

Por otro lado, Tellado ha defendido el reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo, una medida que el PP ha incluido en su programa electoral para el 29 de noviembre y que, según ha subrayado, lleva reclamando durante toda la legislatura.

"La sociedad española está en deuda con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha afirmado el secretario general del PP, que ha reivindicado el reconocimiento institucional de estos colectivos por los riesgos que afrontan en el ejercicio de sus funciones.

En este sentido, ha señalado que los agentes necesitan "un reconocimiento y un aval del Gobierno de España y de las instituciones", ya que, según ha destacado, "se juegan la vida para defender la vida de los demás".

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