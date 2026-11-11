Sindicatos cifran seguimiento huelga en Castilla-La Mancha en 90% en cárnicas y automoción

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Toledo, 11 nov (EFE).- La huelga general convocada este miércoles por los sindicatos CCOO y UGT ha alcanzado seguimientos de hasta el 90 por ciento en sectores como el cárnico y en automoción en Castilla-La Mancha, según los datos aportados a primera hora de este miércoles por los sindicatos.

Fuentes de CCOO Castilla-La Mancha han señalado a EFE que en el servicio de basuras y limpieza viaria, el seguimiento ha sido del 100 por ciento en Gesmat Toledo, que es la empresa de recogida y gestión de residuos urbanos en la provincia; en el servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos de Ciudad Real y en el de Cuenca.

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Y, en concreto, en la limpieza viaria en Castilla-La Mancha el seguimiento ha sido del 100 % al inicio, que posteriormente se ha reducido al 40 %.

En este sector, los servicios mínimos rondan el 50% en todas las provincias.

En los autobuses urbanos, en Ciudad Real el seguimiento ha sido del 50 por ciento y en Albacete y Cuenca solo circulan los servicios mínimos.

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Asimismo, en automoción, el seguimiento general ha sido del 90 por ciento de media, con seguimientos del 100 % en Mahle, proveedor de componentes para la industria del automóvil que se enfrenta al segundo ERE en un año; en Aeronáutica y Automoción (AYA) en Toledo, y en Teknia en Azuqueca de Henares (Guadalajara).

En otras empresas del sector, como Tudor/Exide de Manzanares, el seguimiento ha sido del 15 por ciento y en Brahm, del 40 por ciento.

En cuanto a la industria agroalimentaria, en el sector de las cárnicas -que han convocado huelga a lo largo de toda esta semana- el seguimiento general ha sido del 90 %, mientras que en Bimbo Guadalajara y en Schweppes en Toledo han alcanzado el 100 por ciento; y en Mahou Guadalajara, el 60 %.

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En el sector de la logística, CCOO ha informado de que en Guadalajara, el seguimiento es del 30 %; en el polígono logístico de Marchamalo, del 70 %, y en Illescas, del 50 %.

Y en industria y servicios industriales, CCOO Castilla-La Mancha ha cifrado el seguimiento en el 15 % en Repsol y Fertiberia, del 30 % en Vestas y hasta del 100 % en ICSA, en Toledo.

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Por su parte UGT Castilla-La Mancha también ha destacado, además del seguimiento del 90 % en Incarlopsa y del 91 % en Frimancha -ambas en el sector de cárnicas-, que en Ciudad Real esta noche no ha habido recogida de residuos sólidos urbanos debido al seguimiento de la huelga. EFE