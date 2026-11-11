Sindicatos cifran el seguimiento "dispar" de la huelga entre 75 % y 41 % según regiones

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Madrid, 11 nov (EFE).- El vicesecretario general del Área Interna de UGT, Rafael Espartero, ha señalado este miércoles el seguimiento "dispar" de la huelga general con porcentajes que van desde el 75 % en Andalucía y Aragón hasta el 41 % de Extremadura o Castilla-La Mancha.

En rueda de prensa junto a CCOO para ofrecer los primeros datos de seguimiento hasta las 7:00 de la mañana, cerrando así el turno de noche, ha explicado que el seguimiento está siendo dispar, con gran implantación en las zonas de costa y menos en el interior.

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También han avanzado una reducción del consumo energético del 10 %.

Los sindicatos darán más datos de seguimiento a las 12.30 horas con información de comercios, sector público o educación.EFE